L’Aquila, consegnati i rinconoscimenti ai dipendenti civili della Difesa

In occasione della “Giornata del Personale Civile dell’Amministrazione della Difesa” lo scorso 17 maggio è stato tributato loro un riconoscimento

L’AQUILA – Lo scorso 17 maggio 2019, è stata celebrata a L’Aquila presso il complesso caserme “Pasquali-Campomizzi”, la “Giornata del Personale Civile dell’Amministrazione della Difesa”, istituita già dal 1963 con il nome di “Festa degli anziani del lavoro degli stabilimenti militari”. Nell’occasione è stato tributato un riconoscimento a tutti i dipendenti civili della Difesa che hanno maturato 20, 30 o 40 anni di anzianità di “effettivo e ininterrotto servizio”.

La celebrazione ha avuto inizio con la Santa Messa officiata dal Cappellano Militare, Don Marco Manoni, presso la Cappella della caserma. Al termine della funzione religiosa, il Comandante Militare dell’Esercito per l’Abruzzo, Gen. B. Giuseppe Di Giovanni, ha dato lettura del messaggio inviato per l’occasione dal Ministro della Difesa, Dott.ssa Elisabetta Trenta, ed ha consegnato i riconoscimenti alla presenza di tutto il personale civile dell’Ente, delle Rappresentanze Sindacali Unitarie e delle Organizzazioni Sindacali, nonché del personale civile e militare di ciascun Ente/Reparto con sede in Abruzzo.

Il Gen. Di Giovanni ha concluso sottolineando che oggi, ancora di più, l’Esercito intende salvaguardare e valorizzare la professionalità del personale civile allo scopo di impiegarlo insieme a quello militare in maniera unitaria e sinergica per il raggiungimento degli obiettivi assegnati alla Forza Armata e che questa celebrazione dà merito al lungo percorso di impegno e di dedizione che accomuna tutti i dipendenti civili e conferma l’importanza del loro ruolo nell’ambito dell’Amministrazione della Difesa.