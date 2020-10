L’Aquila, al via i laboratori scenografici della Scuola di Teatro Drama

Domenica 18 ottobre, presso la Scuola di Teatro DRAMA, si terrà il primo deiquattro appuntamenti in programma, a tema Halloween

L’AQUILA – Domenica 18 ottobre allo ore 16:00 presso la Scuola di Teatro DRAMA, sita alla Torretta, in via Matteo da Leonessa, 14, a L’Aquila, si terrà il primo di una serie di quattro Laboratori scenografici a tema. Il primo incontro sarà a tema Halloween: i bambini dai 6 agli 11 anni realizzeranno insieme alla maestra Tiziana Terchi Nocentini un progetto divertente che potranno utilizzare per i loro scherzi o per giocare con la fantasia a “fare teatro”. L’iniziativa è supportata dall’Associazione Mamme per L’Aquila.

I posti sono limitati per uno svolgimento dei laboratori in totale sicurezza, in un locale continuamente sanificato e dotato di tutte le misure preventive previste.

Per informazioni e prenotazioni: 3492550046; 3403878214; scuoladiteatrodrama@gmail.com”