Diretta Teramo – Casertana: ecco dove vedere la partita

Domenica 18 ottobre alle 20.30 si gioca Teramo – Casertana, gara valida per la 5°giornata di Serie C. Informazioni dove seguire la partita

TERAMO – Allo Stadio Bonolis domenica 18 ottobre si gioca Teramo – Casertana incontro valevole per la quinta giornata del Girone C del campionato di Serie C 2020/2021. La gara, inizialmente in programma per le ore 17.30, avrà inizio alle ore 20.30 per un caso di positività nella Casertana. Si svolgerà in osservanza delle disposizioni anti-Covid, nello specifico l’ordinanza n. 87 firmata dal Presidente Marsilio, che prevedono il limite massimo di mille spettatori sugli spalti. La formazione abruzzese viene dalla vittoria esterna per 0-2 contro il Monopoli ed in classifica occupa la quinta posizione con 7 punti; la compagine campana viene dal pari casalingo per 3-3 contro la Ternana ed in classifica occupa il quattordicesimo posto con 2 punti.

SEGUI LA CRONACA DELLA PARTITA

DAZN

L’incontro verrà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma ELEVEN SPORT, che detiene i diritti per il campionato di Serie C.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 20.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 19.30 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Paci potrebbe schierare il modulo 4-2-3-1 con Valentini tra i pali e retroguardia composta da Diakité e Piacentini al centro e da Celentano e Tarantini ai lati. In mezzo al campo Lasik e Vieri. Sulla trequarti Ilari, Bombagi e Costa di supporto all’unica punta Santoro. Probabile modulo 4-3-3 per la Casertana con Dekic tra i pali e difesa composta dall coppia centrale Buschiazzo, Carillo e da Hadziosmanovic e Valeu sulle corsie. In mezzo al campo Bordin, Santoro e Icardi. Tridente offensivo formato da Izzillo, Cuppone e Matarese. .

Le probabili formazioni di Teramo – Casertana

Teramo (4-2-3-1): Valentini; Celentano, Diakitè, Piacentini, Tentardini; Lasik, Viero; Ilari, Bombagi, Costa; Santoro. Allenatore: Paci.

Casertana (4-3-3): Dekic; Hadziosmanovic, Buschiazzo, Carillo, Valeau; Bordin, Santoro, Icardi; Izzillo, Cuppone, Matarese. Allenatore: Guidi.