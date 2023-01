“La vertigine del tutto”, il romanzo di Valentina Di Ludovico

TERAMO – L’appuntamento è per sabato 28 gennaio 2023 alle ore 18 nella Sala Polifunzionale di Teramo. La presentazione verrà moderata da Rino Orsatti (Giornalista SuperJ) e dialogheranno con l’autrice Simone Gambacorta (Vicepresidente dell’Ordine dei giornalisti d’Abruzzo), Domenico De Berardis (Direttore dipartimento salute mentale – ASL Teramo) e Alessandro Valchera (Presidente Associazione Polyedra). Le letture saranno a cura di Mauro Di Girolamo (Attore di Spazio Tre).

““La vertigine del tutto” è un romanzo che ci parla di Manuela, un’abruzzese trapiantata a Milano, che convive quotidianamente con attacchi di panico e difficoltà nel gestire le relazioni con gli altri. L’arresto del padre, la fuga da casa e la costante paura di non essere accettata la portano ad avere comportamenti evitanti ed esasperati. Fino al giorno in cui l’amore per se stessa arriva a salvarla. Il libro si rivolge a tutte quelle persone che in un modo o nell’altro si trovano a fare i conti con i limiti e gli ostacoli che la propria storia pone davanti” afferma l’autrice Valentina di Ludovico.