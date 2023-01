PESCARA – Con provvedimento in data odierna, il Prefetto Giancarlo Di Vincenzo, in vista della partita di calcio Serie C “Delfino Pescara-Foggia”, in programma domenica 29 gennaio 2023, alle ore 17.30, presso lo stadio Adriatico “Giovanni Cornacchia”, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per tutti coloro che risiedono in provincia di Foggia. Il provvedimento è stato adottato in linea con gli indirizzi del “Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive”, sentito il Questore e all’esito della disamina in sede di riunione tecnica di coordinamento delle Forze di Polizia.

Serie C, Pescara-Foggia: trasferta vietata per i tifosi ospiti ultima modifica: da