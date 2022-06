“La Variante Dc”, la presentazione del libro di Rotondi a Pescara

PESCARA – Approda a Pescara la presentazione del libro di Gianfranco Rotondi: “La Variante Dc. La storia di un partito che non c è più, e di uno che non c è ancora”, edito da Solferino editore. L’appuntamento è per venerdì 17 giugno a Pescara alle ore 17.30 nella sala consiliare del Comune in Piazza Italia. Presente l’autore Gianfranco Rotondi, parlamentare eletto tra le di fila di Forza Italia Berlusconi Presidente, soprattutto tra gli eredi di spicco del partito della Democrazia Cristiana.

Con Rotondi ci saranno ospiti di primo piano della vita politica, istituzionale e della informazione. Il filosofo e fondatore dell’Udc, ex europarlamentare Rocco Buttiglione, il senatore Giovanni Legnini, Commissario straordinario per la ricostruzione, il sindaco di Pescara Carlo Masci, il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ed il saggista, giornalista direttore del TG2 Gennaro Sangiuliano. Modera il dibattito Angelica Bianco vice direttore responsabile “la Discussione”. Il libro di Rotondi ha ottenuto un notevole successo di lettori e numero di presentazioni fatte in Italia.

Una narrazione politica entusiasmante, ricca di particolari e riflessioni che vanno dalla storia, alla cultura politica, fino alle vicende del potere della Democrazia Cristiana come partito che ha traghettato l’Italia da Paese uscito dalla guerra a potenza economica e industriale mondiale. L’autore e i relatori daranno risposte agli interrogativi della storia di un partito popolare che più di altri ha governato e fatto crescere la Nazione. “Che fine ha fatto la Dc? È davvero scomparsa, superata dagli eventi politici e da nuovi protagonisti, archiviata con la crisi dei partiti tradizionali?”.