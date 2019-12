“La Pinacoteca si racconta”, secondo incontro il 3 dicembre a Teramo

Il prof. Stefano Papetti terrà una conferenza dal titolo: “L’iconografia della Madonna del Latte nell’arte italiana del XIV secolo”

TERAMO – Secondo appuntamento domani, Martedì 3 Dicembre, per il ciclo di incontri “La Pinacoteca si racconta”. Alle ore 17.30, nella Sala Ipogea di Piazza Garibaldi, il prof. Stefano Papetti terrà una conferenza dal titolo: “L’iconografia della Madonna del Latte nell’arte italiana del XIV secolo”.

Il Prof. Papetti è Storico dell’Arte e docente di Museologia e Restauro dei Beni culturali presso l’Università degli studi di Camerino. Conservatore delle Collezioni Comunali di Ascoli Piceno e Direttore della Pinacoteca Civica della città marchigiana. Curatore scientifico di numerose mostre in Italia e al’estero, vanta una copiosa produzione scientifica dedicata principalmente al contesto artistico marchigiano. Ha recentemente curato il riallestimento della Pinacoteca Civica di Teramo.

Gli otto incontri del ciclo “La Pinacoteca si racconta” sono organizzati dal Comune di Teramo in collaborazione con la Fondazione Tercas, e sono dedicati alle opere d’arte e agli artisti presenti nella Pinacoteca Civica della città. Altrettanti specialisti prendono in esame gli aspetti iconografici e stilistici di alcuni dipinti esposti in occasione del riallestimento del museo o ripercorrono le vicende biografiche ed artistiche dei loro autori, al fine di ritessere l’articolata trama delle relazioni culturali che fecero della città di Teramo un luogo di vivaci scambi fra le realtà del Meridione e del Centro Italia. Attraverso alcune opere di maggior rilievo esposte nella Pinacoteca Civica, viene articolato un racconto che, oltre ad evidenziare la qualità, consente ai relatori di fornire nuove conoscenze relative agli sviluppi dell’arte nel teramano, dal Rinascimento all’Età moderna.

Prossimo incontro del ciclo è in calendario il 13 Dicembre con il Prof. Francesco Petrucci, Direttore di Palazzo Chigi ad Ariccia, che illustrerà opere degli artisti Corrado Giaquinto e Francesco Trevisani.