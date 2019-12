“Diritti umani e disabilità”, incontro con studenti e genitori all’ITC Alessandrini

Appuntamento per domani, martedì 3 dicembre Aula Magna ITC Alessandrini di Montesilvano dalle ore 10 in occasione Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità

MONTESILVANO – Domani, martedì 3 dicembre dalle ore 10,00 nell’aula magna dell’ITC Alessandrini in via D’Agnese, in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità il Comune di Montesilvano ha organizzato l’incontro “Diritti umani e disabilità” con gli studenti e i genitori dell’Istituto comprensivo Troiano Delfico, nel corso del quale verranno consegnati i diplomi di “Sentinella della civiltà” ai ragazzi che hanno frequentato il corso tenuto dall’Ufficio Disabili in collaborazione con Carrozzine Determinate, Unione Ciechi e Angsa Abruzzo.

Interverranno: il sindaco Ottavio De Martinis, la consigliera comunale delegata alla Disabilità Paola Ballarini, il responsabile dell’Ufficio Disabili Claudio Ferrante e i dirigenti scolastici dell’Istituto comprensivo Troiano Delfico, Vincenza Melina e dell’ITC Alessandrini, Viriol D’Ambrosio.

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità domani il Palazzo di Città si tingerà di azzurro, il colore dell’Onu, in ricordo della convenzione per le persone con disabilità firmata dall’Assemblea delle Nazioni Unite nel 2006, a cui il Comune di Montesilvano aderì per primo in Abruzzo nel 2009.