La Notte dei Serpenti, evento di divulgazione scientifica a Roseto

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La sera di domenica 24 luglio Roseto degli Abruzzi sarà sede di un evento di divulgazione scientifica sui serpenti della nostra regione, “La Notte dei Serpenti” . L’erpetologo Alessandro Paterna presenterà tutte le specie con le quali condividiamo il nostro territorio, spiegando come distinguerle e come comportarsi in caso di incontro con questi animali. Tra radicate credenze popolari e mito, ad aiutarlo in questo compito, oltre al materiale didattico e mediatico ci saranno i serpenti del Museo Paleontologico e Centro Erpetologico Ophis di Teramo, che svolge attività di ricerca sull’erpetofauna autoctona ed alloctona.

La serata (gratuita), organizzata dall’associazione rosetana Il Guscio e dalle Guide del Borsacchio avrà luogo presso la pineta del Lido d’Abruzzo alle ore 21:15. A seguito dell’evento i partecipanti potranno prendere parte ad una passeggiata notturna lungo la riserva del Borsacchio gestita dalle Guide del Borsacchio.