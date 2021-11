La Notte dei Campioni, festa della danza sportiva a Teramo il 27 novembre

Tanti atleti abruzzesi che hanno partecipato ai Campionati Italiani 2021 di Rimini prenderanno parte alla rassegna organizzata dal Comitato FIDS Abruzzo

TERAMO – Grande è stata la partecipazione di atleti, società, dirigenti e tecnici tesserati con la FIDS Abruzzo ai Campionati Italiani 2021, tenutisi a Rimini nell’estate passata. Gli stessi saranno protagonisti de La Notte dei Campioni, una festa della danza sportiva che celebrerà gli splendidi risultati ottenuti nella rassegna nazionale. Ad ospitarla sarà il Pala San Gabriele di Teramo, sabato 27 novembre a partire dalle ore 18:00, grazie al patrocinio dell’amministrazione comunale, che ha fortemente voluto ospitare la manifestazione e firmare la ripartenza della danza regionale. Dopo un anno particolare, con pochi allenamenti e segnato da grandi difficoltà organizzative a causa dell’emergenza sanitaria, l’Abruzzo torna ad essere patria di grandi eventi.

Soddisfatto il neopresidente regionale Andrea Fulco, che dichiara di aver “trovato le società della regione, i tecnici e i dirigenti, molto più collaborativi e coesi, uniti verso l’obiettivo di ripartire più forti che mai”. E ancora “il lavoro da svolgere è tanto, ma non ci fermeremo. Dobbiamo ripartire dai grandi risultati raggiunti nella rassegna di Rimini, con 21 medaglie d’oro, 29 medaglie di argento e 21 di bronzo, oltre a 67 unità competitive per le finali dal 4° posto al 6° posto e 108 unità competitive per le semifinali”.

“Le più importanti scuole d’Abruzzo trasformeranno per un giorno la nostra città nella capitale della danza sportiva“, aggiunge l’Assessore allo Sport del Comune di Teramo Sara Falini “le attività coinvolgeranno circa 100 atleti provenienti da tutta la regione, con pubblico a seguito. Una giornata all’insegna dello sport di qualità e della convivialità, che avrà un forte impatto per l’economia locale e che riporterà tante persone a vivere le forti emozioni che lo sport può dare, dopo il periodo di pandemia. Ringrazio la FIDS Abruzzo per aver dato questa opportunità alla nostra città”.

“Vogliamo dare il via ad una nuova stagione sportiva importante e lasciare il segno, organizzando eventi e manifestazioni di rilevanza nazionale nel nostro territorio” conclude Fulco “e contribuire fattivamente alla ripartenza a pieno ritmo della danza sportiva nazionale”.

La partecipazione alla manifestazione, coordinata dal responsabile organizzazione eventi del comitato Simone D’Angelo, è ad ingresso libero fino alla capienza consentita dalla legge. Sarà possibile accedere solo ed esclusivamente con il certificato verde.