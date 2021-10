“La Di Marzio si racconta”, terzo incontro per celebrare il Centenario

PESCARA – Si svolge martedì 12 ottobre, a partire dalle ore 10.30, il terzo appuntamento con le celebrazioni per il Centenario dell’Istituto Professionale di Stato Industria Artigianato e Servizi Ipsias ‘Di Marzio’ di Pescara. L’Aula Magna della scuola, in via Arapietra, ospiterà infatti l’incontro ‘La Di Marzio si racconta: dall’esperienza comune alle opportunità di vita degli ex’, che vedrà protagonisti gli ex studenti, oggi professionisti di successo in vari settori, e i ragazzi delle classi quarte e quinte, con l’obiettivo di approfondire le occasioni di lavoro e di impresa offerte dalla formazione specialistica della ‘Di Marzio’.

A incontrare i ragazzi saranno gli ex studenti Nicolino Vitileia che parlerà dello ‘Spirito di Imprenditorialità’; il professor Paolo D’Incecco, ‘Dai banchi alla cattedra alla pensione’; Manuel Virtù, Paolo Esposito e Simone Marini su ‘La scoperta della meccanica dell’armonia’; Aldo Pomante su ‘Amministrare la scuola ai tempi del Segretario economo’. A coordinare l’incontro sarà la dirigente Antonella Ascani.