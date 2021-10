Tommaso Sorgi, celebrazioni per il Centenario a Campli: il programma

CAMPLI – Si svolgeranno oggi, martedì 12 ottobre le celebrazioni per il centesimo anniversario dalla nascita di Tommaso Sorgi, politico, deputato del Parlamento italiano, docente universitario, nato nella cittadina farnese il 12 ottobre del 1921.

Il programma della giornata prevede una commemorazione pubblica alle 18:00, presso la Sala del Consiglio comunale, che si aprirà con i saluti del sindaco di Campli, Federico Agostinelli, del sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto, e del presidente della Pro Loco Città di Campli Pierluigi Tenerelli. Seguirà l’intervento dal presidente dell’associazione Memoria & Progetto Onlus prof. Roberto Ricci, dal titolo “Tommaso Sorgi una testimonianza di fede per il bene comune”. Modera l’incontro il presidente del “Comitato per il Centenario di Tommaso Sorgi” Gino Mecca.

Per l’occasione sarà allestita a Palazzo Farnese la mostra fotografica “Tommaso Sorgi. L’uomo, il suo mondo, il suo tempo”, curata da Osvaldo De Fabiis, che illustra la vita di Sorgi attraverso 164 fotografie. La commemorazione sarà preceduta da una messa di suffragio alle 17:30 nella Cattedrale di Santa Maria in Platea.

“Tommaso Sorgi ‐ dichiara il sindaco Agostinelli ‐ che è stato consigliere comunale di Teramo, deputato dal 1953 al 1972 ed esponente di spicco della DC abruzzese, è stato prima di tutto un intellettuale cattolico, un sociologo e un testimone di primo livello dell’esperienza spirituale e sociale della comunità dei Focolari. Per questo rimane una figura centrale anche della storia della nostra regione nel XX secolo. Essendo nato a Campli ed avendo mantenuto negli anni uno stretto rapporto con la città natale, abbiamo voluto, come amministrazione, partecipare alle celebrazioni per il centenario con un evento dedicato e per questo ringrazio le associazioni cittadine che hanno collaborato per organizzare la commemorazione e la mostra fotografica nel nostro palazzo comunale”.

L’iniziativa è organizzata dall’Amministrazione comunale di Campli, in collaborazione con l’associazione Memoria & Progetto, la Pro Loco Citta di Campli e l’associazione il Raggio e rientra nell’ambito delle celebrazioni per il Centenario di Tommaso Sorgi, realizzate con il contributo della Città e della Provincia di Teramo, del Bim e della Fondazione Tercas.