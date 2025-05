La Deco Amicacci Abruzzo è vice campione d’Europa 2025

Risultato storico della Deco Amicacci Abruzzo, che conclude al secondo posto le Final 4 di Champions Cup, accarezzando il sogno di alzare il massimo trofeo continentale. Sul parquet di Istanbul la squadra abruzzese sorprende tutti, battendo in semifinale i tedeschi del Thuringia Bulls e lottando punto a punto per tre quarti nella finale per il titolo l’Amiab Albacete. Per i ragazzi di Carlo Di Giusto è un’autentica impresa, dopo un percorso in cui è stata in grado di sovvertire i pronostici della vigilia contro squadre costruite per vincere.

Nella semifinale contro i Bulls l’Amicacci dimostra di esserci sin dai primi minuti, quando si porta avanti fino al +8 con ottime giocate offensive che vedono Dimitri Tanghe dispensare assist per i compagni. Thuringia reagisce, trovando il pareggio al termine del primo quarto con l’ex canturino Driss Saaid (20-20).

Nel secondo quarto la squadra di coach Bienek sembra scappare via trascinata da Aliaksandr Halouski ma nel finale di tempo arriva un parziale di 8-0 da parte dell’Amicacci, che riporta il match in parità con un gran tiro di Gabriel Benvenuto sulla sirena (36-36).

Il terzo quarto vede ancora Thuringia che tenta di prendere in mano il match guidata dai canestri dello svedese Joakin Lindén, ma di nuovo risponde caparbiamente la squadra di coach Di Giusto, che si rifà sotto con le giocate del duo australiano Brown-Leard (50-49).

L’ultimo periodo si apre nel segno dei tedeschi, a segno con un grande campione come Jens-Eicke Albrecht, prima di subire l’ondata tutto cuore dell’Amicacci. Gli abruzzesi non sbagliano più niente lottando in difesa e trovando un parziale di 12-0 chiuso da una gran tripla di Eithen Leard che vale il +9. Negli ultimi tre minuti Thuringia non riesce a reagire e l’incredibile sorpresa si compie (58-67).

Tabellino

RSB Thuringia Bulls: Gholamazad 6, Kier, Halouski 15, Lindén 18, Twigt 2, Hager 2, Glossner, Ruiz 3, Albrecht 8, Saaid 4. All. Bienek.

Deco Amicacci Abruzzo: Brown 21 (14reb), Benvenuto 8, Klein 6 (7reb), Tanghe 9 (5 reb, 10ass), Boganelli 8, Leard 13 (6ass), Marchionni, Topo 2, Giuranna, Mandjam, Greco Brakus. All. Di Giusto.

La finalissima si apre a favore di Albacete guidato dai britannici Ben Fox e Philip Pratt. L’Amicacci pareggia con Joel Boganelli ma gli spagnoli chiudono il primo quarto avanti con una tripla di Pratt (15-12).

Nel secondo quarto la squadra di coach Carrión Ruiz si porta sul +6 con i canestri di Alejandro Zarzuela ma gli abruzzesi rispondono grazie al solito contributo di Leard e Brown, riportando il match in equilibrio (27-25).

L’inizio della ripresa vede ancora l’Amicacci combattiva a tenere testa alla qualità degli avversari, andando al comando con Jaylen Brown. Albacete opera subito il controsorpasso con un gioco da tre punti di Zarzuela, per poi allungare nel finale del terzo quarto con i canestri del duo statunitense Salazar-Sanchez (42-35).

Nel quarto quarto la squadra di coach Di Giusto deve cedere di fronte all’intensità difensiva e alla forza fisica degli avversari, che piazzano il parziale di 13-0 che decide il titolo (62-42).

Tabellino

BSR Amiab Albacete: Zarzuela 13, Salazar 24, Fox 8, Onrubia, Pratt 5, Sanchez 8, Brown 2, Zarzuela Beltran, Sanchez Lara 2, Gutierrez, Cortez, Fujimoto. Coach: Carrión Ruiz.

Deco Amicacci Abruzzo: Brown 17 (12reb), Benvenuto 7, Klein 2, Tanghe 5 (13ass), Boganelli 4, Leard 7, Marchionni, Topo, Giuranna, Mandjam, Greco Brakus. Coach: Di Giusto.

L’Amiab Albacete si laurea campione d’Europa per la quarta volta consecutiva, entrando nella leggenda. Alla Deco Amicacci il merito di aver dato filo da torcere ad una squadra imbattibile: gli abruzzesi concludono una stagione memorabile in campo europeo che riscatta un campionato sfortunato, con l’orgoglio di aver visto crescere un gruppo giovane a cospetto di veterani abituati a contendere trofei così prestigiosi.

Champions Cup – Final 4

Semifinale 1: BSR Amiab Albacete – CD Ilunion 70-59

Semifinale 2: RSB Thuringia Bulls – Deco Amicacci Abruzzo 58-67

Finale il 3°/4° posto: CD Ilunion – RSB Thuringia Bulls 86-50

Finale il 1°/2° posto: BSR Amiab Albacete – Deco Amicacci Abruzzo 62-42

Miglior quintetto:

Joel Boganelli (Deco Amicacci Abruzzo)

Joakim Lindén (Thuringia Bulls)

Jorge Salazar (Amiab Albacete)

Philip Pratt (Amiab Albacete)

Jaylen Brown (Deco Amicacci Abruzzo)