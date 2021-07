La cultura fra economia e territorio: incontro a Rosciano il 13 luglio

ROSCIANO – Martedì 13 luglio 2021 dalle ore 18.00 alle 20.00 presso Cantine Marramiero, Contrada Sant’Andrea 1, Rosciano (PE) si svolgerà l’incontro dal tema “La cultura Fra economia e territorio: Abruzzo come laboratorio sociale” Art bonus, zone economiche ambientali, strumenti attuali e altri possibili.

Il concetto di zona franca si presta oggi ad essere declinato in nuove forme per cogliere le sfide post-pandemiche e inserirsi nella scia della transizione ecologica al fine di supportare le nuove strategie di sviluppo di settori come quello artistico-culturale.

Hub-c, come spin off del forum FRA, luogo di dialogo fra persone sui temi della cultura, propone una conversazione e una riflessione che, partendo dall’istituzione delle Zone Economiche Ambientali e dalle agevolazioni dell’Art Bonus, ponga l’Abruzzo come laboratorio nello sviluppo della sinergia tra patrimonio ambientale e quello culturale e in cui tutti, imprenditori, istituzioni culturali, gestori di parchi, possano essere parte di un sistema virtuoso al cui centro siano le persone e il territorio in cui queste vivono.

Saluti:

Enrico Marramiero, a.d. Cantina Marramiero

Interventi di:

Carolina Botti, direttrice ALES spa, società del MiC, responsabile per la gestione e lo sviluppo dei rapporti pubblico-privati e della gestione e promozione dell’Art Bonus e delle sponsorizzazioni

Gianguido D’Alberto, presidente ANCI Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – Abruzzo, sindaco di Teramo

Simone D’Alessandro, direttore ricerche Hubruzzo Fondazione Industria Responsabile

Daniele D’Amario, assessore Regione Abruzzo alle attività produttive, al turismo e ai beni e attività culturali e di spettacolo

Rosaria Mencarelli, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Chieti e Pescara

Rossella Paliotto, presidente Fondazione Banco di Napoli

Caterina Verrigni, professore associato di diritto tributario presso l’Università di Chieti-Pescara

Moderano:

Giovanna Romano, presidentessa associazione culturale Hub-c

Franco Broccardi, dottore commercialista, coordinatore del gruppo di lavoro Economia e cultura presso il CNDCEC Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili

L’EVENTO È A PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA E POSTI LIMITATI

Si prega di contattare i numeri +39 346 632 4864 (Giovanna Romano HUB-C) o + 39 348 355 6821 (M.L.Paiato RP//press).

* Per l’evento saranno messe in atto tutte le direttive volte al contrasto e al contenimento della diffusione del virus COVID 19.