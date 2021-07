Nicoletta Di Nisio parla dei suoi due anni di assessorato

PESCARA – “Sabato 6 luglio 2019 il primo cittadino pescarese, con apposito decreto sindacale, mi nominò assessore del Comune di Pescara. Questa è stata – con qualche emozione – la mia prima dichiarazione resa allora all’emittente TV6 (vedi https://youtu.be/WJkTlf5REdQ). Due anni di attività come assessore…

Li ho passati innanzitutto a incontrare persone, ascoltare i loro problemi, le loro difficoltà ed a capire se potevo aiutare, affrontare, alleviare e, magari, risolvere i loro problemi.

Due anni passati anche a ascoltare le associazioni, sostenerle, aiutarle a realizzare i loro progetti, iniziative, spingere perché alcune situazioni fosse possibile risolvere in breve tempo.

L’ultima: le due App di cui si è dotata Pescara per #SOSsordi (vedi POST https://tinyurl.com/esito-confStampa-SOSsordi).

Ma anche due anni a “girare”, vedere la città, i suoi problemi e pensare come – utilizzando le mie deleghe – affrontarli. A volte ci voleva molto poco, ad esempio una passerella per disabili più grande di quelle degli anni passati e con un “punto di sosta” a metà percorso…

Per altre prosegue la progettazione e l’individuazione delle possibili soluzioni.

Tante le cose fatte, tantissime. Per ciascuna mi sono impegnata, ho percorso corridoi, scritto mail, fatto telefonate. Questo perché – per esperienza acquisita nella mia attività lavorativa e sindacale – so bene che poi le cose vanno seguite, sollecitate e, a volte, “pressate”.

Io per prima – devo confessarvi – che a volte pensavo di non riuscirci. Mi è stato suggerito di elencare le cose fatte, di mettere le foto, di annunciare le prossime…

NO! Non ho mai fatto promesse… Ho sempre detto cosa ho realizzato. Fare un elenco non è necessario…” è questa la nota dell’assessore al Comune di Pescara, Nicoletta Di Nisio a due anni dalla nomina.