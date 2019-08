“La crisi non va in vacanza”, la manifestazione a Pettino

L’AQUILA -Ieri mattina un gruppo di dirigenti e militanti di Fratelli d’Italia della Provincia dell’Aquila ha manifestato davanti alla sede del call center Consorzio Lavorabile a Pettino. I militanti hanno srotolato uno striscione con sopra scritto “la crisi non va in vacanza”.

Il nostro Partito scende in piazza contemporaneamente in tutta Italia per una serie di manifestazioni davanti ai siti produttivi di aziende in crisi. Ogni realtà territoriale di Fratelli d’Italia ha scelto una delle aziende per le quali è stato istituito un “tavolo di crisi” nazionale presso il Ministero dello Sviluppo Economico: ne esistono quasi duecento, con quasi trecentomila lavoratori a rischio e quasi seicentomila nell’indotto. All’Aquila abbiamo invece scelto di tenere alta la tensione sulle importanti e difficili vertenze aperte dei call center e altre situazioni su cui l’attenzione delle istituzioni e della comunità deve essere massima. Per noi di Fratelli d’Italia non servono politiche passive di accompagnamento verso il reddito di cittadinanza ma politiche attive di impresa per prevenire e salvaguardare il tessuto produttivo. Bisogna strutturare un sistema che incentivi la reindustrializzazione, preservando il tessuto imprenditoriale dando l’unica risposta che gli italiani vogliono: il lavoro.