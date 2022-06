“La Bresciana. La magia di una rinascita”, il documentario di Milo Vallone

Restyling dopo oltre 40 anni della storica cremeria di Pescara, video in onda in tv giovedì 9 alle 20, e in replica venerdì 10 giugno alle ore 14

PESCARA – Curato dalla MdC contract & design e dalla Restylingbar, di Giandomenico Berarducci e Moira Di Cecco, la Bresciana con questo rinnovo, torna ad un nuovo splendore, volendo interpretare al meglio quegli auspici di ripartenza che in questi tempi, tutti speriamo.

Così sintetizzano gli spunti creativi, gli artefici di questo storico rinnovo: “È decisamente innegabile quanto la Bresciana sia diventata nel tempo una vera e propria istituzione, il luogo per molti abruzzesi, di ricordi indelebili, per cui dal punto di vista progettuale, la sfida è stata quella di mantenere una continuità con il passato, restituendo alla comunità un ambiente contemporaneo ma fortemente legato alla storia di questa attività. Questo è stato possibile grazie ad un progetto integrato, nel quale materiali, forme, complementi d’arredo e illuminazione, restituissero l’atmosfera di sempre. Il nostro – conclude Moira Di Cecco – è stato un intervento di Restyling approfondito, nel quale oltre ad un aggiornamento estetico ci siamo occupati anche del rinnovo di alcune attrezzature e dell’ammodernamento degli impianti”.

A margine di questa lavorazione, si è anche deciso di procedere alla realizzazione di un breve documentario curato dall’attore e regista Milo Vallone che è anche testimonial di questa iniziativa.

“Ho accettato con entusiasmo – confida Milo Vallone – l’invito rivoltomi per dare il mio contributo al racconto di questa lunga vicenda: dalla sua origine fino a questa ormai prossima, rinascita. La storia della Bresciana, in tanti decenni, si intreccia indissolubilmente con la storia del nostro territorio e dei suoi costumi di cui ne è stata, nel contempo, protagonista, custode e testimone. Il nostro videoracconto celebra dunque questa riapertura e il suo rinnovo volendo anche essere – conclude Vallone – un segno di rinascita per tante altre attività e tanti altri settori, fortemente provati in questi ultimi tempi”.

Questi i protagonisti della realizzazione del videoracconto:

La Bresciana. La magia di una rinascita.

è una storia ideata, diretta e narrata da Milo Vallone

realizzata dalla TAM TAM Communications

e prodotta da MDC Contract & Design e Restyling Bar

di Moira Di Cecco e Giandomenico Berarducci

realizzazioni video a cura Obiettivo Creativo

Assistente alla regia Rossella Remigio

Riprese di Matteo Ferri

Montaggio e post produzione di Roberto Morelli

L’appuntamento è dunque per giovedì 9 alle 20.00, e in replica venerdì 10 giugno alle ore 14.00, su Rete 8.