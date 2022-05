La Bresciana di Pescara rinnova: riapertura da domenica 22 maggio

Dopo oltre 40 anni, la storica cremeria di Pescara si rifà il trucco con un restyling d’alta classe dopo più di un mese di chiusura per lavori, riaprirà le sue porte alla città.

PESCARA – Curato dalla MdC contract & design e dalla Restylingbar, di Giandomenico Berarducci e Moira Di Cecco, la Bresciana con questo rinnovo, torna ad un nuovo splendore, volendo interpretare al meglio quegli auspici di ripartenza che in questi tempi, tutti speriamo.

A firmare questo storico rinnovo è l’architetto Antonio Dentico che così sintetizza gli spunti creativi: “È decisamente innegabile quanto la Bresciana sia diventata nel tempo una vera e propria istituzione, il luogo per molti abruzzesi, di ricordi indelebili, per cui dal punto di vista progettuale, la sfida è stata quella di mantenere una continuità con il passato, restituendo alla comunità un ambiente contemporaneo ma fortemente legato alla storia di questa attività. Questo è stato possibile grazie ad un progetto integrato, nel quale materiali, forme, complementi d’arredo e illuminazione, restituissero l’atmosfera di sempre. Il nostro – conclude l’architetto Dentico – è stato un intervento di Restyling approfondito, nel quale oltre ad un aggiornamento estetico ci siamo occupati anche del rinnovo di alcune attrezzature e dell’ammodernamento degli impianti”.

Domenica a coronare l’evento, sarà presente anche una troupe di operatori e la Bresciana si trasformerà in una sorta di SET a cielo aperto.

È di fatti nel pieno della lavorazione un breve documentario curato dall’attore e regista Milo Vallone che è anche testimonial di questa iniziativa.

“Ho accettato con entusiasmo – confida Milo Vallone – l’invito rivoltomi per dare il mio contributo al racconto di questa lunga vicenda: dalla sua origine fino a questa ormai prossima, rinascita. La storia della Bresciana, in tanti decenni, si intreccia indissolubilmente con la storia del nostro territorio e dei suoi costumi di cui ne è stata, nel contempo, protagonista, custode e testimone. Quella di domenica sarà l’ultima giornata di riprese per il nostro videoracconto e non potevamo che chiudere il lavoro se non con le festose immagini di questa giornata di riapertura e rinnovo che vorrà anche essere – conclude Vallone – un segno di rinascita per tante altre attività e tanti altri settori, fortemente provati in questi ultimi tempi”.

L’appuntamento è dunque per domenica prossima, 22 maggio ore 18.00 nella storica attività di via Trento a Pescara.