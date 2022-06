Fossacesia, “Acchiappa la bandiera 2022”: come fare domanda

Le domande per partecipare al campus riservato a minori dal 6 ai 13 anni, dovranno pervenire entro le ore 12 del 10 giugno 2022

FOSSACESIA – Il Comune di Fossacesia, nell’ambito delle attività rivolte ai minori, organizza il Campus Estivo Minori “Acchiappa la bandiera 2022” dal 13 giugno 2022 al 24 giugno 2022 dalle ore 8,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì, presso il Parco dei Priori in Viale San Giovanni in Venere, per i minori dai 6 ai 13 anni compiuti e/o che abbiano frequentato la III media nell’anno scolastico 2021-2022.

L’iscrizione è reperibile presso lo sportello di Segretariato Sociale al piano terra del Municipio il martedì e giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00; presso l’Ufficio Anagrafe al piano terra del Municipio dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 oltre al martedì e giovedì dalle ore 16,30 alle ore 18,00 o sul sito www.fossacesia.org

Le domande debitamente compilate e corredate dell’autocertificazione dell’idoneità fisica a partecipare al campus estivo dovranno pervenire ESCLUSIVAMENTE al protocollo del Comune di Fossacesia entro e non oltre le ore 12,00 del 10 giugno 2022 (venerdì), tramite consegna all’ufficio protocollo del Comune di Fossacesia o all’indirizzo email: comune@pec.fossacesia.org. Per informazioni rivolgersi al Segretariato Sociale al recapito telefonico 0872 608740 o all’Ufficio Anagrafe al recapito telefonico 0872 622222.

Le modalità organizzative saranno comunicate telefonicamente.