Karate, l’aquilano Federico Arnone ai Campionati Europei Giovanili

Federico Arnone si conferma nella Nazionale Giovanile FIJLKAM per i Campionati Europei di Karate 2022, Praga – Repubblica Ceca

L’AQUILA – Dal 17 al 19 Giugno si svolgeranno a Praga i Campionati Europei Giovanili di Karate sotto l’egida della European Karate Federation (EKF) e l’Italia sarà rappresentata dal giovane aquilano Federico Arnone (Master Rapid Skf – CPGA Karate – L’Aquila) insieme ai suoi compagni di squadra Guido Polsinelli (GS Fiamme Oro – Roma) e Cristian Villano (Fi.Club Maddaloni – Maddaloni). La squadra italiana, Campione d’Europa in carica di kata, sarà chiamata a difendere il titolo conquistato lo scorso anno a Tampere in Finlandia. La preparazione lunga e minuziosa diretta dai Maestri Francesco Maffolini e Benedetto Arnone ha permesso a Federico di confermarsi come atleta di punta a livello italiano e di rappresentare l’Italia ai Campionati Europei per la quarta volta consecutiva. L’atleta diciassettenne è stato messo in condizione di conciliare il carico sportivo ed il carico scolastico grazie anche alla disponibilità del team scolastico del Liceo Classico “D. Cotugno” di L’Aquila diretto dalla Prof.ssa Serenella Ottaviano, che ha abbracciato ed incentivato il progetto di studente-atleta, riservato agli atleti Rappresentanti delle Nazionali Giovanili, introdotto con il DM 279 del 10-4-2018, permettendone la contestuale carriera scolastica e sportiva.

La squadra italiana giovanile si ritroverà il 12 giugno a Lignano Sabbiadoro presso il Centro Sportivo Bella Italia Village per il Raduno Collegiale pre-gara, per poi partire alla volta di Praga, dove dal 17 al 19 giugno si svolgerà il 49th Junior & Cadet European Championships.

Tutte le notizie su https://www.sportdata.org e su www.karate2022.cz

Un in bocca al lupo a tutta la Nazionale Italiana Giovanile di Karate!