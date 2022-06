Ortona, cagnolina ha bisogno di cure costose: scatta la raccolta fondi

Una volontaria della Lida della sezione di Ortona ha lanciato una raccolta fondi per aiutare la cagnolina Kira a combattere il suo tumore

ORTONA – Kira è una cagnolina allettata da mesi ormai a causa di un tumore invasivo alla colonna vertebrale. Barbara Amendola, volontaria della Lida della sezione Ortona da poco ha lanciato una raccolta fondi su GoFundMe per aiutare Kira. “Avete idea di quanto sia difficile lavare, medicare, tenere in condizioni decorose un cane allettato di 40 kg? Vorremmo sottoporre Kira ad una visita specialistica e curarla” si legge sulla pagina facebook dell’organizzazione no profit di Ortona.

La solidarietà intorno alla cagnolina è grande, grazie anche ad un video che sta girando sul web con Kira e il suo amico gatto che la coccola e le sta vicino.

“Da anni Kira è accudita da Nicoletta, da quando i proprietari la hanno affidata a lei, una donna che ha sempre dimostrato grande interesse per le nostre cause ed é sempre pronta ad accogliere animali bisognosi, ma con Kira si é fermata anche Nicoletta che passa le sue giornate ad accudirla, a cambiarle posizione per evitare le piaghe, a pulirla, ad aiutarla in ogni bisogno, ad imboccarla, a medicarla,a metterla a riparo se fa freddo e a spostarla sotto il suo albero preferito quando fa caldo” scrive sulla piattaforma Barbara.

“Kira ha bisogno di una tac, con una visita oncologica più accurata per avere una chance di combattere il suo odioso tumore. Queste indagini costano tanto, costano gli esami, costano gli spostamenti, costano i medicinali. Aiutiamole, aiutiamo chi ha sempre aiutato gli altri” è l’appello della volontaria.

La campagna è raggiungibile al link: https://gf.me/v/c/4srp/langelo-di-kira

Foto tratta dalla pagina della campagna GoFundMe