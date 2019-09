Primavera, anticipo di campionato agro-dolce per il Pescara a Roma

I ragazzi di mister Legrottaglie perdono 5-1 alle “Tre Fontane” ma dal test ci sono da trarre segnali positivi per l’ìnizio della nuova stagione

ROMA – Sconfitta della Primavera del Pescara nel test di sabato 7 settembre contro la Roma. Nella gara amichevole disputata sul campo delle “Tre Fontane” biancazzurri sconfitti per 5-1. Tuttavia dal test arrivano segnali positivi anche se c’è ancora tanto lavoro da fare. Primo tempo sostanzialmente equilibrato incorniciato da un palo di Pavone e un pizzico di sfortuna sugli episodi di gioco. Buono il carattere e la voglia di riaprire la partita nella ripresa dei Biancazzurri, ma tecnica e ripartenze dei giallorossi si sono fatte sentire. Per il Delfino in gol, quello della bandiera di Borrelli al 21mo della ripresa. Tra i giallorossi in evidenza Darboe ed Estrella autori di una doppietta. Ricordiamo che la squadra allenata da Legrottaglie esordirà in campionato venerdì 13 settembre alle ore 14 al Delfino Training Center di Città Sant’Angelo dove affronteranno l’Inter. Si tratta del match che aprirà la nuova stagione 2019-2020 del campionato Primavera 1.

TABELLINO:

Roma – Pescara 5-1

ROMA

1 CARDINALI Matteo (01)

2 PARODI Stefano (01)

3 CALAFIORI Riccardo (02)

4 PLESNIEROWICZ Wiktor Marek (01)

5 TRASCIANI Daniele (Cap) (00)

6 TRIPI Filippo (02)

7 BAMBA Mory (02)

8 MILANESE Tommaso (02)

9 ESTRELLA Felipe (01)

10 DARDONE Ebrima (01)

11 SILIPO Andrea (01)

12 BOER Pietro (02)

13 BUTTARO Alessio (02)

14 SANTESE Alessio (01)

15 SEMERARO Francesco (01)

16 ASTROLOGO Andrea (02)

17 SIMONETTI Pier Luigi (01)

18 CIERVO Riccardo (02)

19 AGOSTINELLI Vittorio Alberto (02)

20 TUETO FOTSO Daniel Barel (03)

21 CANCELLIERI Matteo (02)

22 MUTEBA Vincenzo (02)

23 TOMMASSINI Matteo (02)

Allenatore DE ROSSI Alberto

PESCARA

1 SORRENTINO Alessandro (02)

2 MARTELLA Alessandro (00)

3 QUACQUARELLI Gabriele (02)

4 IBRAHIMA Manè (01)

5 CIPOLLETTI Davide ( Cap) (01)

6 CAMILLERI Marco (00)

7 DIAMBO Amdou (01)

8 MASELLA Davide (02)

9 BORRELLI Gennaro (00)

10 PAVONE Fabian (00)

11 PINA Gomes (00)

12 RADAELLI Nicolò (01)

13 PAOLILLI Matteo (01)

14 CHIACCHIA Alessandro (02)

15 PALMUCCI Stefano (01)

16 TRINGALI Salvatore (01)

17 MERCADO M. Nicolas (02)

18 CHIARELLA Marco (02)

19 TAMBORRIELLO Mattia (02)

20 BLANUTA Vladislv (02)

Allenatore LEGROTTAGLIE Nicola

Reti: 13° 1T Darboe Roma – 27° 1T Estrella Roma – 10° 2T Estrella Roma – 12° ST Darboe Roma – 16° 2T Milanese Roma – 21° 2T Borrelli Pescara

Sostituzioni:

ROMA. 1° 2T 14/5 – 20° 2T 9/8 – 21/7 – 18/11 – 28° 2T 22/2 – 15/3 – 13/4

PESCARA 6° 2T 18/11- 10° 2T 17/7 – 15° 2T 16/8 – 18° 2T 14/6 – 22° 2T 13/5 – 18° 2T 20/9 16/6 20/9 – 35° 2T 23/10

Foto di Massimo Mucciante fonte sito ufficiale Pescara Calcio