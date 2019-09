Stella su fuga di medici dall’Asl di Chieti

La consigliera M5S porterà il caso in Consiglio Regionale per avere risposte certe

CHIETI – “Dalle notizie apprese dalla stampa dell’ 8 settembre, risulta essere in atto una vera e propria emorragia di medici che fuggono dall’Asl di Chieti, in particolare da cardiochirurgia dell’Ospedale Santissima Annunziata, dove addirittura ben 5 medici si sono dimessi per contrasti interni al reparto, con evidenti e notevoli ripercussioni negative sul funzionamento dei reparti stessi”.

Ad affermarlo è il consigliere regionale Barbara Stella che continua “inoltre, anche i dati dell’Agenas sulla mobilità passiva ci segnalano una situazione a dir poco preoccupante e pertanto presenterò un’interrogazione all’Assessore alla Salute Nicoletta Verì per capire le motivazioni che causano questa fuga di massa da un reparto così importante per il territorio. Chiederò inoltre di avere dati dettagliati in merito alla mortalità rispetto alla media nazionale.

Non è la prima volta- continua Barbara Stella – che in questo reparto si riscontrano delle criticità e voglio sapere cosa ha intenzione di fare l’Assessore per uscire da questo impasse e, per quanto mi riguarda, manterrò ben alta l’attenzione sulla questione affinché vengano date risposte concrete ai cittadini che devono potersi rivolgere con assoluta sicurezza agli ospedali del proprio territorio”. Conclude.