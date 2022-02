Jacopo Sipari dirige Don Chisciotte Ballet all’Opera di Maribor

PESCASSEROLI – Il direttore aquilano Jacopo Sipari di Pescasseroli continua la sua avventura al Teatro dell’Opera e del Balletto di Maribor dirigendo tre recite di Don Chisciotte Ballet, il capolavoro di Minkus, il 12, 13 e 14 Febbraio. “Erano ormai più di due anni che non dirigevo il balletto e, in realtà, torno a fare quello che ho fatto per tanto tempo al Teatro dell’Opera di Belgrado. E’ questo un universo parallelo a quello dell’opera, con le sue enormi difficoltà determinate dall’aggiunta di una serie di linguaggi non verbali che vanno interpretati e resi parte fondamentale della rappresentazione. Don Chisciotte alla fine penso sia tra le opere più divertenti e piacevoli sia per il pubblico che per chi la interpreta, attraverso sonorità e ritmi travolgenti ed estremamente passionali”.

Di assoluto livello il cast artistico: tra gli altri, nel ruolo di Kitri (Asami Nakashima), Basilio (Yuya Omaki), Don Kihot (Sytze Jan Luske), Sancio Pansa (Mircea Golescu), Mercedes (Olesja Hartmann Marin), Espada (Andrea Schifano), Dulcineja (Marina Krasnova), Gamache (Matjaž Marin), Kitrin oče (Vasilij Kuzkin), Kitrini prijateljici (Mina Radaković, Beatrice Bartolomei), Gamachina (Cleopatra Purice), Kupid (Catarina de Meneses), Ciganski kralj (Davide Buffone).

Il balletto Don Chisciotte si basa sul famoso romanzo di Miguel de Cervantes dal titolo El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha. La versione più celebre e acclamata è quella del coreografo Marius Petipa sulla musica di Aloisius Ludwig Minkus, rappresentato per la prima volta il 14 dicembre 1869 dal Balletto del Teatro Bol’šoj di Mosca.

La trama del balletto narra del tentativo infruttuoso di un uomo molto ricco, Gamache (Comacho nel romanzo) di sposare la bella Kitri (Quitera) che invece si innamora di Basil (Basilio), un giovanotto del villaggio. Il padre di Kitri non vuole che sua figlia sposi Basil. Allora Kitri e Basil scappano e organizzano una festa in una taverna, ma il padre li vede e li insegue arrivando così alla taverna. Basil, visto il padre di Kitri, fa finta di essere in punto di morte. Kitri allora chiede al padre l’approvazione del matrimonio prima che Basil muoia e il padre approva, Basil si alza da terra e dopo un po’ si festeggia con una gran festa.

Il Maestro Sipari sarà poi impegnato in Bulgaria con la direzione di Macbeth di Verdi.