MKG Cycling Team, presentazione degli atleti per la stagione 2022

COLOGNA SPIAGGIA – Lo sport è divertimento, passione e vita. La storia continua e a breve partirà la nuova stagione (dodicesima consecutiva) della MKG Cycling Team con un nutrito gruppo di atleti tra mountain bike e strada per affrontare nel migliore dei modi l’anno 2022.

A Cologna Spiaggia il battesimo ufficiale presso Villa Imago – Rooms & Breakfast in un fine settimana, quello appena passato, dedicato alla consegna dei nuovi materiali agli atleti, alle foto di rito, ai discorsi della dirigenza per affinare linee guida e relativi programmi della stagione in presenza di Raffaele Di Giovanni (Acsi Teramo) e dello speaker-giornalista Vincenzo Moretti, in compagnia dell’ospite Chiara Ciuffini, la polivalente atleta che vestì la maglia della MKG Cycling Team nel 2013 con la perla del Mondiale UCI Master.

La domenica è stata dedicata a un allenamento tra i volti nuovi del team e il resto della squadra per iniziare ad affiatarsi al meglio con la partecipazione di Giulio Fazzini, nonché titolare del noto negozio Brian’s Bike Shop di Ascoli Piceno e partner del team ormai da ben 7 anni.

Il gruppo ha percorso un centinaio di chilometri tra mare e colline nei pressi della location di ritrovo e partenza di Villa Imago, dove hanno anche fatto ritorno per gustare un pranzo, proseguire l’affiatamento e a fare una prima bozza di calendario per il settore strada che parteciperà a tutte le gare a circuito della regione e della provincia teramana. Diverso discorso per il fuoristrada dove si vuole alzare l’asticella grazie ai sette biker in organico pronti a fare la propria parte nelle gare della Mtb Abruzzo Cup e del Tour Tre Regioni (gare tra Marche, Toscana ed Emilia Romagna).

Max Leoni, team manager del sodalizio teramano: “La vita ci porta a conoscere nuove e meravigliose persone prim’ancora che bravi atleti. Da un gruppo di sei amici storici che hanno costituito undici anni fa questa squadra amatoriale nel territorio teramano, ci siamo allargati con 16 nuovi tesserati. Non senza sforzi, seppur ognuno con le proprie ambizioni, faremo prevalere divertimento e passione per continuare a togliersi belle soddisfazioni insieme sia su strada che in mountain bike come già da storia nelle bacheche della MKG Cycling Team già piena di bei ricordi e di tante vittorie”.