L’Istituto Virgilio di Pescara ha accolto un alunno ucraino

Momento di accoglienza nella scuola media di Pescara Colli per Rostyslav che frequenterà l’istituto. Nelle prossime settimane sono attesi altri alunni

PESCARA – Palloncini gialli e blu, bandierine, cartelloni con messaggi di benvenuto in lingua italiana, inglese e ucraina, un’esibizione musicale di violini e chitarra. Ieri mattina la scuola secondaria di primo grado “Virgilio” con sede in via Di Sotto, a Pescara Colli, ha abbracciato Rostyslav, il primo degli alunni ucraini che frequenterà l’Istituto Comprensivo Pescara 9. Rostyslav, 14 anni, è stato inserito in una delle terze medie dell’istituto.

Tanta l’emozione degli alunni e dei docenti, che hanno organizzato un momento di accoglienza nell’atrio della scuola, cui ha preso parte anche il dirigente scolastico Elisa Giansante. Un benvenuto nella grande famiglia della Virgilio.

«Siamo felici di accogliere questi bambini, forse l’unico aiuto che riusciremo a dar loro per ripristinare un po’ di serenità, visto il vissuto tremendo di questi giorni di guerra» ha dichiarato la preside Giansante. «L’Italia per Costituzione ripudia la guerra, noi la ripudiamo anche con il nostro animo oltre che per legge. Vogliamo che questi bambini continuino la loro vita scolastica con regolarità, la scuola si mette a disposizione totalmente. I docenti sono pronti, tutta la scuola è pronta. Da parte mia, farò tutto il possibile».

L’Istituto Comprensivo Pescara 9 accoglierà, nelle prossime settimane, altri alunni ucraini, tra cui la sorellina di Rostyslav.

«Troveremo sicuramente la collocazione migliore per ognuno di loro».