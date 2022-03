”The Earth Is Blue As an Orange” di Iryna Tsilyk al Movieplex dell’Aquila

Il film che offre l’opportunità di conoscere meglio il Paese e la cultura ucraina sarà proiettato al Movieplex martedì 22 marzo

L’AQUILA – Martedì 22 marzo alle ore 18 sarà proiettato alla Multisala Movieplex dell’Aquila il film di Iryna Tsilyk “The Earth Is Blue as an Orange”, che offre l’opportunità di conoscere meglio il Paese e la cultura ucraina.

L’ingresso è libero.

Sarà presente la Croce Rossa Italiana – Comitato dell’Aquila per una raccolta fondi a favore della popolazione ucraina.

Sinossi

La madre single Hanna e i suoi quattro figli vivono nella zona di guerra in prima linea del Donbas , in Ucraina. Mentre il mondo esterno è fatto di bombardamenti e caos, la famiglia riesce a mantenere la propria casa come un porto sicuro, pieno di vita e pieno di luce. Ogni membro della famiglia ha una passione per il cinema, che li motiva a girare un film ispirato alla propria vita in tempo di guerra. Il processo creativo solleva la questione di quale tipo di potere potrebbe avere il magico mondo del cinema durante i periodi di calamità. Come immaginare la guerra attraverso la finzione? Per Hanna e i bambini, trasformare il trauma in un’opera d’arte è il modo migliore per rimanere umani,