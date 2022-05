Isola del Gran Sasso, aperto sportello antiviolenza del “Centro La Fenice”

ISOLA DEL GRAN SASSO – Ospitato nella Scuola Primaria ‘Parrozzani’ di Isola del Gran Sasso – la prima opera antisismica realizzata dalla Croce Rossa Italiana con le donazioni del terremoto del 2016 – nel luglio del 2020 è stato aperto uno sportello antiviolenza del “Centro La Fenice”.

Dopo Teramo, Pineto e Martinsicuro, la Provincia ha investito sul nuovo servizio con l’intento di coprire la fascia di utenza dell’area montana, dalla Valle Siciliana fin sotto il Gran Sasso. Grazie al club Lions Isola-Valle Siciliana, gli spazi riservati allo sportello sono diventati più funzionali e accoglienti: attraverso una raccolta fondi, infatti, sono stati acquistati strumenti informatici e arredi consegnati iri nel corso di una piccola cerimonia, ieri pomeriggio, alla presenza del vicepresidente Luca Frangioni che gestisce la delega delle pari opportunità e dell’antiviolenza. I casi presi in carico in questi quasi due anni confermano la bontà della scelta della Provincia e la necessità di continuare ad investire su un servizio che durante la pandemia e i lockdown ha visto aumentare drammaticamente le conflittualità relazionali in ambito familiare e gli episodi di violenza contro donne e minori.

“Qui si realizza una bella sinergia fra istituzioni e associazioni – sottolinea il vicepresidente Luca Frangioni – Provincia, Comune, Lions e Croce Rossa. Grazie alle donazioni del Lions, lo sportello è stato dotato di elementi funzionali e credo che questa collaborazione produrrà anche altre iniziative. Questa sinergia con i territori, anche con le Forze dell’Ordine (alla cerimonia erano presenti i Carabinieri del Comando di Isola ndr) è indispensabile per far conoscere il servizio e far sentire sicure e protette le donne che vivono situazioni di violenza. La presenza di un presidio della Croce Rossa all’interno degli stessi locali è un valore aggiunto che ha consentito la realizzazione di progetti di sensibilizzazione e informazione destinati ai ragazzi delle scuole del luogo”.

Numero verde del servizio 800 174207 oppure 0861 029009