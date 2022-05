“Viaggio nei 5 sensi” a Sante Marie, gli appuntamenti di maggio 2022

Il 21 maggio escursione guidata fino a Val de Varri, il 22 maggio tante iniziative per la Giornata internazionale della biodoversità

SANTE MARIE – Pronti per altri due week – end con il “Viaggio nei 5 sensi”? Il ricco calendario di appuntamenti organizzato dalla cooperativa di comunità “Sette Borghi”, in collaborazione con il Comune di Sante Marie e con il sostegno economico della Fondazione Carispaq, su tutto il territorio comunale di Sante Marie per far conoscere le bellezze naturalistiche, i borghi, ma anche gli usi e i costumi ha già in programma quattro eventi per maggio con percorsi esperienziale tra tatto, vista, udito, olfatto e gusto.

È fissata per sabato 21 maggio un’escursione guidata, con partenza alle 9 da piazza Aldo Moro, che permetterà ai partecipanti di raggiungere da Sante Marie la frazione di Val de’ Varri, tappa del Cammino dei briganti. Domenica 22 maggio, invece, ci sarà la giornata internazionale della biodiversità con una serie di iniziative per grandi e piccoli. La mattina alle 10 partirà dal parcheggio delle Dolomiti d’Abruzzo un’escursione che toccherà Fonte Lattero, Fonte della Rocca e la grotta di Luppa. Ci sarà poi una pausa pranzo nell’area pic – nic della Fonte della Rocca e alle 15 è in programma nel piazzale dell’area verde il teatro e l’animazione con il gruppo “I briganti di Cartore”.

Sabato 28 maggio, invece, la cooperativa di comunità ha organizzato una passeggiata nell’area archeologica di Colle Nerino a Santo Stefano e a seguire, dalle 11.30 un laboratorio di onoterapia nel Casale della biodiversità di Scanzano. Domenica invece ci sarà una passeggiata con partenza alle 9 da Sante Marie verso l’area archeologica di Colle Nerino a Santo Stefano. Prevista pausa pranzo e rientro alle 16.

Tutte le attività sono organizzate dalla cooperativa di comunità “Sette borghi” e sono gratuite, fino a esaurimento posti. Le passeggiate partiranno tutte alle 9 da piazza Aldo Moro a Sante Marie. È consigliato un abbigliamento consigliato a strati, scarponcini e bacchette da trekking, acqua e zaino. In caso di maltempo gli eventi saranno rinviati. È obbligatoria la prenotazione ai numeri 3397731850- 3500250784