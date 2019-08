L’Aquila, ricostruzione Caserma Vigili del Fuoco: il Comune convoca riunione

L’AQUILA – “Per opportuna informazione si comunica che il Comune di L’Aquila, con riferimento all’Accordo Attuativo sottoscritto in data 5 febbraio 2019 tra Regione Abruzzo, Ministero della Difesa, Ministero delle Infrastrutture, Agenzia del Demanio e Comune di L’Aquila ed in particolare con riferimento alle esigenze del Comando Provinciale VV.F. di L’Aquila, ha indetto apposita riunione in data 12 settembre prossimo con la partecipazione degli enti coinvolti”.

É quanto si legge in una nota che il comandante provinciale dei Vigili del fuoco dell’Aquila ha trasmesso oggi ai coordinamenti provinciali delle organizzazioni sindacali.

Ne da notizia il Conapo, sindacato autonomo dei Vigili del fuoco, che giusto qualche giorno fa, in vista della crisi di governo, aveva espresso “forte preoccupazione per la situazione politica nazionale” per i possibili risvolti negativi che essa potrebbe comportare al progetto di delocalizzazione della sede dei Vigili del fuoco dell’Aquila presso il sito della ex caserma Rossi.

“Ferma restando la necessità di uno specifico provvedimento legislativo da parte del governo centrale, di cui siamo sempre in attesa – afferma Ermanno Pitone, segretario provinciale dell’Aquila del Conapo – siamo soddisfatti per la riunione convocata dal Comune dell’Aquila per il 12 settembre prossimo, e ci auguriamo vivamente che da essa possano emergere novità positive per i vigili del fuoco aquilani”.