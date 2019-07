Irama sold out a Pescara, la probabile scaletta del concerto

Con “Giovani per sempre in tour” sarà venerdì 26 luglio ore 21 al Teatro D’Annunzio, Pescara. I possibili brani del live e il videoclip di “Arrogante”

PESCARA – Davvero inarrestabile il successo di pubblico per Irama e il suo “#giovanipersempre tour” che sta registrando ovunque un ottimo riscontro di pubblico. Grande attesa per la data di domani 26 luglio al Teatro D’Annunzio di Pescara: il concerto, organizzato da Alhena Entertainment e Ventidieci, ha registrato un formidabile SOLD OUT da tempo. Recentemente il cantante ha consolidato l’anno di successi grazie alla sua partecipazione a Sanremo, in gara con La ragazza con il cuore di latta, brano già certificato disco d’oro che racconta una storia di violenza e di rinascita, un cuore spezzato dal dolore, una riflessione su quante situazioni tragiche si nascondano dentro ai confini sacri della famiglia. Il singolo fa parte delle attesissime novità dell’edizione speciale dell’album Giovani, già disco di platino, intitolato Giovani per sempre e pubblicato l’8 febbraio, che ha raggiunto la posizione #1 della classifica ufficiale FIMI/Gfk.

Il 19 ottobre è uscito Giovani (disco di platino), il disco che ha debuttato al primo posto su iTunes e alla posizione #1 in pre-order su Amazon. Un risultato importante per il giovane cantautore, che va ad affiancarsi al doppio platino del disco precedente Plume, al triplo platino del singolo Nera e al disco d’oro di Un giorno in più.

Di seguito il videoclip di “Arrogante” il suo ultimo singolo che ha superato in poco più di un mese 24 milioni di visualizzazioni su YouyTube.



Probabile scaletta del concerto

Intro / Tornerai da me Giovani Che ne sai Bella e rovinata Stanotte Rolex Vuoi sposarmi? La ragazza con il cuore di latta Per sempre Sceglimi Non ho fatto l’università Semplice Icaro Rockstar Un respiro Mi drogherò Un giorno in più 2 ore Cosa resterà – acustica Che vuoi che sia Poi, poi, poi… Voglio solo te Escort Arrogante Nera Non mollo mai