“Io dico no alla violenza”, camminata a Roseto il 23 ottobre

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Il 23 Ottobre 2022 alle ore 16.00 da Roseto degli Abruzzi dalla Rotonda Sud del Lungomare (Piazza Filippone) si terrà la seconda camminata contro la violenza di genere. Organizzata da IL Guscio in collaborazione con le Guide del Borsacchio ed a un loro appello a tutte e tutti. Hanno aderito WWF, IAAP, FIAB, Roseto Cammina, Chaikana, Protezione CIvile, Amnesty International, Associazione Carabinieri e la Commissione Pari Opportunità. Patrocinato dal comune di Roseto degli Abruzzi.

“Il percorso porterà i partecipanti per il lungomare e le vie principali, toccando i punti centrali della città. Ad ogni partecipante viene chiesto di indossare qualcosa di rosso per tingere la nostra città del colore simbolo del tema. Ci saranno soste, interventi, racconti, storie e testimonianza anche della difficile situazione in Iran. Sarà un modo per mostrarsi e far capire, a chi subisce violenza, che non è solo ed una città è al loro fianco. Per questo è importante partecipare. Non bisogna lasciare nessuno solo” riferiscono gli organizzatori.