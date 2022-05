“Intorno a trentanni Revisited”, il nuovo album di Mimmo Locasciulli

ROMA – Venerdì 6 Maggio esce il nuovo album di Mimmo Locasciulli dal titolo “Intorno a trentanni revisited“. Disponibile in digitale e nei negozi di dischi in formato CD pubblicato da Incipit Records e distribuito da EGEA MUSIC. Il 13 Maggio Mimmo Locasciulli sarà in concerto all’Auditorium Parco della Musica di Roma.

“Era il 1982. Ero poco più che trentenne. Il mio successo cominciò con l’album Intorno a trentanni. Ma ho voluto rileggere quel tempo, con le lenti tarate nell’oggi. E le canzoni originali sono state rivisitate, ri coniugate e messe a confronto con le riverberazioni e le emozioni del passato. In questo percorso non sono stato solo, mi onora la presenza di Artisti verso i quali provo e manifesto un profondo senso di stima e gratitudine. Essi rappresentano un punto di partenza e di arrivo del mio intendere e vivere la musica”. Racconta Locasciulli

Il nuovo album contiene featuring con Eugenio Finardi, Brunori sas, Stefano Di Battista e Setak.

Intorno a Trentanni Revisited non è solo un disco di canzoni rivisitate ma un mix di sensazioni e vibrazioni che ne fanno un lungo racconto del tempo che ho incontrato, raccontato e ritrovato. Nell’album c’è una canzone inedita nuova, Buonanotte dalla luna, il cui videoclip è stato scritto e diretto da Riccardo Rinetti. Con essa ho provato a tirare le somme della rilettura del mio e del nostro tempo. Non ho tratto una conclusione definitiva, ma mi conforta immaginare che tra le righe della canzone affiora la consapevolezza piena che le stagioni passano e a volte, in qualche fantastico modo, tornano dice Mimmo.

Videoclip di Buonanotte dalla Luna

La tracklist completa del nuovo disco:

Svegliami Domattina, Due Ore, Gli Occhi, Buoni Propositi (Feat. Brunori Sas), Intorno a Trentanni (Feat. Eugenio Finardi), Cala La Luna (Special Guest Stefano Di Battista), Lo Zingaro, Natalina, Svegliami Domattina (Live 1985), Gli Occhi (Live 1985), Intorno a Trentanni (Versione Alternativa 1992), Buonanotte Dalla Luna (Special Guest Setak).

Biografia

Mimmo Locasciulli fa il suo esordio al Folkstudio di Roma, nel 1975. Viene considerato uno dei più autorevoli esponenti della canzone d’autore italiana. Ha scritto e cantato con De Gregori, Ruggeri, Ligabue, Alex Britti, Frankie Hi Nrg, Paola Turci, Patent Ochsner e altri prestigiosi artisti. Ha partecipato, in qualità di big, al Festival di Sanremo nel 1985. Ha già all’attivo diciannove album e in molti di essi sono presenti alcune delle stelle più luminose del firmamento musicale italiano ed internazionale: Greg Cohen, Marc Ribot, Joey Baron, Paolo Fresu, Lenny Pickett, Stefano Di Battista, The Uptown Horns, Fabrizio Bosso, Willie Schwarz, Charlie Giordano, Enrico Pierannunzi, Oscar Valdambrini, Roberto Gatto, Ambrogio Sparagna, Enzo Pietropaoli ed altri ancora.