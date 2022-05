Sport di Tutti ‘INclusione’, incontro all’ISS Volta di Pescara

Giovedì 5 maggio presentazione dii due progetti “Fuori Classe” e “Palla al Centro” di Sport di TUTTI Inclusione promossi da Sport e Salute S.p.A. e finanziati nella regione Abruzzo

PESCARA – Sport e Salute con gli studenti dell’ISS Volta di Pescara per fare INclusione. Sarà il Legend Sandro Cuomo – ex schermidore specializzato nella spada, Olimpionico ad Atlanta ’96, tre volte oro a squadre ai Mondiali di Denver ’89, Lione ’90, Essen ’93. Oro ai mondiali militari del ’95, due volte oro individuale alla Coppa del mondo ’88 e ’98 e con un Palmares ricco di medaglie d’argento e bronzo. Atleta nel Gruppo sportivo Fiamme Oro e poi CT delle squadre in Nazionale dove vince sei ori storici, nel 2009 per la prima volta oro della Squadra Femminile di Spada – a rappresentare Sport e Salute S.p.A. – Azienda partecipata dello Stato per la promozione dello sport – nella presentazione dei due progetti abruzzesi che rientrano nei 137 finanziati in tutta Italia per SPORT di TUTTI ‘INclusione’ a sostegno dei progetti a carattere sociale di eccellenza proposti dalle Associazioni e Società sportive che vedono lo sport come strumento di prevenzione, recupero e inclusione sociale.

Il Presidente e A.D. Vito Cozzoli: “lo sport di tutti e per tutti è una leva di crescita economica e di sinergie con Enti locali, Amministrazioni, Organismi sportivi e Terzo settore. I numeri parlano da soli: con il progetto Quartieri sono 93mila i bambini che praticano attività nelle periferie e nei piccoli centri, e 50mila le persone che beneficiano del progetto “Inclusione” dedicato all’aspetto sociale dello sport. E’ solo l’inizio perché i piani finanziati saranno molti di più e crescerà il numero delle persone coinvolte. Inoltre, ben 1 milione e mezzo di bambini, grazie al progetto “Scuola Attiva”, possono praticare sport per due ore nelle scuole elementari. Solo in Abruzzo raggiungiamo con la scuola circa 16 mila ragazzi e bambini, nella provincia di Pescara intorno ai 3 mila. Sport e Salute è la Società che fa crescere lo sport. Sono 600 i progetti finanziati nei comuni italiani per attrezzare attività all’aperto con Sport nei parchi. Sono tutte iniziative interconnesse con la nostra APP “My Sport e Salute”, la tecnologia messa a disposizione dei 12 milioni di tesserati e delle 100 mila società presenti in Italia. Scaricare l’APP come atleti, associazioni, organismi sportivi, amatori o curiosi entrando a far parte della Community aiuta lo sport a tutti i livelli”.

All’Alessandro Volta saranno circa 150 i bambini che parteciperanno all’evento per un pomeriggio insieme con “Fuori Classe!” progetto dell’Associazione di promozione sociale Pescara’s Promotion (Pescara) e “Palla al Centro Tavola” progetto dell’ASD Sumemr Smile (Pineto – TE). Idee volte alla tutela di soggetti a rischio povertà educativa e marginalizzazione sociale nel pescarese (partner: Servizi sociali del Comune, Fondazione CARITAS Arcidiocesi Pescara – Penne, I.C. PESCARA 1- UFFICIO Scolastico Regionlae Abruzzo, Accademia del Musical Theatre-AMT, ASD EDART STUDIO DANZA – ENDAS PESCARA), e attenti alla salute e ai sani stili di vita attraverso il gioco nel teramano (partner: Nuovo Pineto Basket ASD – Pineto Calcio ASD – Antares Sporting Club ASD).

Interverranno Teresa Zompetti (Direttore Territorio, Promozione Sport di Base e Scuola di Sport e Salute), Guido Liris (Ass.re allo Sport Regione Abruzzo), Carlo Masci (Sindaco di Pescara), Robert Verrocchio (Sindaco di Pineto), Patrizia Martelli (Assessore allo Sport di Pescara), Nicoletta Di Nisio (Assessore all’Associazionismo Sociale Comune di Pescara), Maria Pia Lentinio (Dirigente Scuola ospitante – I.I.S Alessandro Volta Di Pescara), Domenico Scognamiglio (Segretario Regionale Abruzzo di Sport e Salute). Ospite del territorio al via del progetto INclusione l’icona dell’handball che ha messo a segno 1360 reti e contato 303 presenze in maglia azzurra, definito il giocatore del secolo nella pallamano con un Palmares glorioso, Settimio Massotti, anche CT della Nazionale.

Modererà Stefano Blois.

Sport e Salute S.p.A. per “Sport nei Territori” una scommessa sul futuro fatta di attività fisica senza età e di sani stili di vita. 123 Sedi di Sport e Salute per realizzarlo con servizi a sostegno dello sviluppo della pratica sportiva. Dai voucher gratuiti alla consulenza per ASD/SSD fatta di assistenza legale, fiscale, gestionale, contabile, finanziaria con Istituto Credito Sportivo, prima informativa su impiantistica sportiva, bandi e finanziamenti pubblici, 5/1000, sostegno per incontri ed eventi, condivisione degli spazi, coworking e potenziamento della rete con gli organismi sportivi… perché il gioco migliore si fa in squadra assieme a Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva. Sport e Salute S.p.A. (azienda partecipata dello Stato per la promozione dello sport) disegna il suo domani. Piano di Azione 2022-2026: infrastrutture e ingegneria dello sport per aumentare e riqualificare gli impianti; scuola e formazione specializzata per diffondere la cultura del wellness; servizi in rete e hub di comunicazione per creare comunità sportiva diffusa e in rete.