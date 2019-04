Internazionale di Tennis d’Abruzzo: Travaglia – Otte la finale del singolare

A Francavilla al Mare, dopo il ritiro di Marterer nella prima semifinale tutta tedesca contro Otte, Travaglia esalta il folto pubblico battendo lo slovacco Gombos

FRANCAVILLA AL MARE – Travaglia – Otte: sarà questa la finale del singolare degli Internazionali di Tennis d’Abruzzo | GoldBet Tennis Cup a Francavilla al Mare. Ancora una volta un italiano cercherà, dopo la vittoria di Quinzi lo scorso anno, di far gioire il numeroso pubblico che in tutta la settimana del torneo ha gremito gli spalti del Circolo Tennis Francavilla al Mare Sporting Club.

Prima semifinale: Marterer – Otte

La prima semifinale era attesissima: un derby tedesco fra la Testa di Serie Numero 1 del tabellone, Maximilian Marterer, e la Numero 3 Oscar Otte. Quest’ultimo ha vinto per ritiro dell’avversario quando era già avanti di un set (6-1) e anche nel secondo conduceva 4-1. Marterer ha alzato bandiera bianca a causa di un infortunio alle ginocchia che non gli ha permesso di esprimere il suo miglior tennis.

Maximilian Marterer: “Quando mi sono alzato questa mattina mi sono subito accorto di avere forti dolori alle ginocchia. È stata dura alzarsi ed anche muoversi. Ho provato lo stesso a dare il meglio di me stesso, ma non è stato possibile giocare come avrei voluto e questo mi è dispiaciuto molto. Mi sono dovuto fermare. Io e Otte siamo grandi amici e gli auguro di poter vincere la finale. Sono felice di essere venuto a Francavilla dove ho trovato un grande pubblico che ringrazio molto: è stato bellissimo giocare sul campo centrale dove ho trovato molti nuovi fan. Chiedo scusa a loro se non sono riuscito a mettere in mostra il mio miglior tennis”.

Oscar Otte: “Marterer non era in buone condizioni fisiche oggi, aveva problemi alle ginocchia. Mi è dispiaciuto per lui. Ho giocato il mio match, sono felice ovviamente di poter giocare la finale e di aver anche risparmiato energie in vista di questo importante incontro. Il pubblico qui è fantastico, l’organizzazione del torneo è favolosa, mi sono molto divertito finora a giocare a Francavilla al Mare. Spero di disputare una buona finale e ovviamente di vincere. È sempre difficile all’inizio del torneo pensare di poter arrivare fino in fondo, la mia condizione fisica e mentale è salita sempre di più partita dopo partita e sono molto felice di come sono andate le cose finora”.

Seconda semifinale Travaglia – Gombos:

Nella seconda Stefano Travaglia ha giocato un ottimo match mettendo spesso alle corde il suo avversario, lo slovacco Norbert Gombos, numero 222 del mondo: 6-3, 6-4 per l’italiano alla fine. Nel primo set, dopo l’iniziale paura con Gombos che strappa il servizio a Travaglia, quest’ultimo ha conquistato l’immediato controbreak dell’1-1, portandosi poi sul 3-2 e sorprendendo Gombos con un gioco aggressivo e molte buone prime palle fino a strappargli di nuovo il servizio e portarsi sul 4-2. Poi Travaglia è andato ancora avanti 5-2, Gombos ha vinto l’ottavo gioco, ma nulla ha potuto nel nono che ha fruttato il primo set all’italiano che ha chiuso alla prima palla buona 6-3. Nel secondo, dopo un iniziale equilibrio, con un break per parte (2-2), Travaglia ha di nuovo strappato il servizio a Gombos portandosi sul 3-2 e poi 4-2. Sul 5-3 lo slovacco ha provato a contrastare Travaglia, ma senza successo perché il beniamino del pubblico ha chiuso il match vincendo 6-4 anche il secondo set.

Travaglia: “Ho giocato bene, a parte il primo gioco in apertura. Sono entrato poi in partita sfruttando le occasioni che ho avuto al meglio giocando il mio tennis. Spero di giocar così, se non meglio, anche in finale. Non venivo da buoni risultati quando sono arrivato a Francavilla, dunque ogni vittoria in questo torneo mi ha dato sempre più fiducia, in particolare quella di ieri contro Gaio vinta annullando due match point. In finale mi aspetta Otte, un giocatore molto di attacco che spingerà sicuramente molto dunque dovrò essere solido come oggi”.

Foto di Filippo Schiavi