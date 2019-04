Primo Maggio in Abruzzo: gli eventi in programma

Concerti, tradizioni, feste e gite all’aperto a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila e provincia. I principali appuntamenti previsti in Regione

Il 1° Maggio è ormai alle porte. Come ogni anno, a partire dal lontano 1891, si celebra la Festa dei Lavoratori, in ricordo delle battaglie operaie che hanno portato alla riduzione dell’orario lavorativo in 8 ore. Tralasciando ogni significato sociale, una giornata da trascorrere all’insegna del relax più totale o approfittando dei tanti appuntamenti organizzati nelle quattro Province. Cercheremo di darvi qualche suggerimento, ricordandovi di continuare a seguirci poichè la lista è in continuo aggiornamento e rimandandovi al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi in Abruzzo, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Provincia Pescara

A Pescara, in piazza Salotto, torna il concertone con un pieno di artisti e djs che si esibiranno dal pomeriggio con i talenti del posto: sul palco Bandabardò, Marina Rei e Paolo Benvegnù, Mirkoeilcane, Enrica Panza, Paca & Yuri, Blackbox Crew, Ummo, Tom Beaver, 24 Ore, 5ime, Dario Barbarossa, Amedeo Giuliani. Al Porto Turistico si svolgerà invece l’Adriatic Dance Festival, manifestazione di ds e musica che andrà avanti dalle 18,00 fino all’una con una line-up formata da Ale Rapini, Mattia Diodati, Pash, Daniele Ionata e lorenzotodisco.exe. A Popoli dalle 17 in poi si potrà assistere ai live della Giannissima Tribute Band Gianna Nannini e de I Treni A Vapore – Fiorella Mannoia Tribute Band. Musica gipsy e sonorità dell’est Europa a cura del quartetto acustico Virtù Project Manouche si potranno invece ascoltare a Roccacaramanico, magari dopo avere effettuato una semplice escursione adatta a tutti e degustato un tagliere di prodotti tipici accompagnato da un bicchiere di vino. A chi vuole praticare sport all’aria aperta segnaliamo la gita a cavallo sulla Majella, adatta anche ai principianti e quella in canoa sul fiume Tirino. Pranzi in musica allo Stabilimento La Prora, al Lido 186 e al Tortuga di Montesilvano per citarne solo alcuni.

Gli appassionati di arte potranno visitare, a Pescara, al Museo Paparella “Classicità e romanticismo moderni. Sironi e il suo tempo” all’Aurum L’altro Abruzzo di Luciano D’Angelo e alla Galleria Incontro di Montesilvano “Mare”. Ricordiamo che in occasione del Ponti le mostre e gli eventi nei luoghi della cultura del Polo museale dell’Abruzzo saranno aperte in via straordinaria.

Provincia Chieti

Festa del lavoro in musica a Fara San Martino, dove protagonisti saranno gli In Nomine Capa e i Regina Queen con i loro tributi, rispettivamente, a Caparezza e ai Queen e la LoKo Band. A Francavilla al Mare la festa di Santa Liberata si chiuderà con il concerto di Orietta Berti. Da non perdere anche PollutRock, il concerto a favore dell’Airc che per il sesto anno vedrà sul palco band locali al Bosco di Don Venanzio a Pollutri.

Ma Primo maggio significa anche, e soprattutto, feste e sagre. A Torricella Peligna appuntamento con il secondo Festival delle fisarmoniche e degi organetti, all’insegna della buona musica e delle specialità abruzzesi. Nell’area verde pic-nic di Fonte Sant’Angelo, a Scerni, in Contrada San Giacomo, seconda edizione della Scampagnata, con fave, pecorino e ventricina per tutti. A Casalincontrada pranzo in piazza a base di pennette alla boscaiola, chitarrina al ragù, porchetta con contornoe buffet di dolci. Allo Chalet Majelletta WE, in località Pretoro, festa di fine stagione invernale con l’omaggio a Bob Marley firmato Kinky People. In agenda anche escursioni a piedi nelle Gole di Fara San Martino o alla Cascata di San Giovanni. I possessori di Fiat 500 e di altri modelli di veicoli storici potranno partecipare all’undicesimo Raduno “Perano in 500”, in programma nel centro storico di Perano. In occasione dei festeggiamenti in onore di San Giustino, patrono di Chieti, a Chieti Scalo arriverà il Luna Park per stazionarvi poi fino al giorno 26.

Provincia L’Aquila

E veniamo all’aquilano. A Cocullo si rinnova il tradizionale appuntamento con il rito dei Serpari. Una festa dalle origini antiche che si svolge in onore di San Domenico Abate ma si ricollega al rito pagano di venerazione della dea Angizia. Per l’occasione le serpi diventano ornamento di persone e arredi in quanto ritenute idonee a proteggere i denti dalle malattie che li potrebbero affliggere. Raggiungere Cocullo in e-bike è una delle tante possibilità per chi vuole passare una giornata all’aria aperta ma ricordiamo che si potrà anche fare un trekking a Introdacqua accompagnati dagli asini oppure andare a cavallo nelle Valli di Scanno. Giornata conclusiva al parco del Castello de L’Aquila del LoMaggio Fest, la Kermesse che ha come obiettivo quello di avvicinare la popolazione al patrimonio musicale locale, proponendo un repertorio accessibile anche ai meno esperti. In serata, con inizio alle 21,30 in Piazza Garibaldi a Pratola Peligna, appuntamento con Giulio Rapetti in arte Mogol che sarà pronto a raccontarsi nello spettacolo Mogol racconta Mogol: storie, ricordi, impressioni, emozioni legate ad ogni sua produzione.

Provincia Teramo

Primo maggio, a Teramo, è sinonimo di “Virtù”. La tradizione vuole infatti che in tutto il territorio si cucini e condivida la pietanza dal significato propiziatorio preparata unenendo ingredienti tipicamente invernali (carni miste di maiale, sugo di carne e spezie) e primizie primaverili. Per l’occasione le famiglie si riuniscono e spesso accolgono visitatori per far loro assaggiare “la ricetta della casa” mentre in molti ristoranti viene presentato il piatto che rappresenta il vero e proprio passaggio dai rigori dell’inverno alla primavera.

Numerosi anche i pranzi spettacolo: al Novavita Beach di Giulianova, a Casa de Campo a Mosciano Sant’Angelo, all’Osteria CentoLire a Colonnella, da Ovino a Scerne per citarne solo alcuni.

A Notaresco si svolgerà la terza edizione dell’OpperPrimoMaggio: una giornata intera da trascorrere all’aperto tra birre alla spina, specialità locali e musica dal vivo. In programma visite guidate alla Fortezza di Civitella del Tronto, accompagnati da lupi, falchi, aquile, poiane e gufi. Nella medesima località Festa di Sant’Eurosia, con rinfresco di benvenuto e intrattenimento musicale. Festa Patronale anche a Bellante in onore di Sant’Atanasio, Santa Croce e San Francesco di Paola con mercato agricolo e artigianale, conferenze su salute, benessere e alimentazione e musica dal vivo in compagnia dell’Orchestra Spettacolo la Fatj Band.