Insieme – Festival del Sociale: l’Abruzzo scopre la sua forza e prepara l’edizione 2027

L’AQUILA – Si lavora già alla prossima edizione di Insieme – Festival del Sociale, destinato a diventare un appuntamento annuale e un punto di riferimento per le centinaia di associazioni che operano sul territorio abruzzese. È questa la visione dell’assessore Roberto Santangelo (nella foto), che ha immaginato il festival come uno spazio stabile di confronto, capace di mettere in rete esperienze, competenze e buone pratiche del mondo sociale regionale.

Secondo Santangelo, la giornata conclusiva della manifestazione ha confermato la forza di un evento che ha saputo raccontare “un altro Abruzzo”, quello che lavora quotidianamente per l’inclusione, la solidarietà e la partecipazione. Il riscontro arrivato dalle associazioni, numeroso e convinto, testimonia la bontà di un percorso che punta a mantenere intatto l’approccio aperto al dialogo e alla condivisione. La prima edizione ha inoltre dimostrato la capacità del festival di abbracciare l’intero universo del sociale, una scelta ambiziosa che ha premiato l’idea di chiamare a raccolta tutto il mondo regionale invece di concentrarsi su singoli settori.

La terza giornata ha confermato la natura multidisciplinare dell’iniziativa, affrontando temi diversi ma complementari: dallo sport come strumento di inclusione, alle esperienze del Comune di Avezzano nell’assistenza ai più fragili, fino al progetto Social Academy, in cui la Regione Abruzzo svolge un ruolo di guida. Spazio anche alla riforma dell’integrazione dei servizi sociosanitari e alla sezione dedicata ai caregiver, che ha raccolto testimonianze preziose di chi ogni giorno garantisce assistenza e coesione familiare.

A sottolineare la visione istituzionale del festival è intervenuta anche Emanuela Grimaldi, direttrice del Dipartimento Sociale, che ha ricordato come l’evento affondi le sue radici in un accordo interistituzionale tra Regione Abruzzo, Dipartimento della Funzione Pubblica, Uncem e Upi. Un percorso nato per ridurre le distanze tra istituzioni e cittadini, creando condizioni di prossimità che rendano più accessibili la pubblica amministrazione e i servizi territoriali.

L’edizione appena conclusa diventa così la base di un progetto destinato a crescere, con l’obiettivo di consolidare Insieme – Festival del Sociale come luogo annuale di confronto, innovazione e partecipazione per tutto il mondo del sociale abruzzese.