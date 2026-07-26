L’Aquila in lutto per Gloria Danesi, storica figura della politica regionale

L’AQUILA – La città di L’Aquila e l’intero panorama politico abruzzese salutano con profonda commozione Gloria Danesi, figura di riferimento per oltre vent’anni nelle istituzioni regionali. Danesi è venuta a mancare nella notte tra il 24 e il 25 luglio 2026, all’età di 65 anni, dopo aver affrontato con grande forza una malattia che l’accompagnava da sei anni.

Entrata nel mondo politico alla fine degli anni Novanta, Danesi ha legato il suo nome ad Alleanza Nazionale, contribuendo in modo significativo all’attività del gruppo in Consiglio regionale. Nel corso della sua carriera ha ricoperto incarichi all’interno della struttura del Consiglio Regionale dell’Abruzzo, lavorando nell’Ufficio di Segreteria Particolare del Presidente, ruolo che ne ha consolidato la presenza nelle dinamiche istituzionali del territorio.

La notizia della sua scomparsa ha generato un’ondata di cordoglio tra amministratori, dirigenti e rappresentanti politici. Tra i messaggi più sentiti quelli dell’assessore Roberto Santangelo e del senatore Etelwardo Sigismondi, che ne hanno ricordato l’impegno costante, la competenza e la dedizione al servizio pubblico.

Le esequie si terranno lunedì 27 luglio 2026 alle ore 10:30 nella Chiesa di San Pio X al Torrione, dove istituzioni e cittadini potranno renderle omaggio.