L’Aquila Social Hub: il nuovo spazio per l’inclusione sociale

L’AQUILA – È stato presentato oggi, nella sessione plenaria di INSIEME – Festival Regionale del Sociale, il progetto “L’Aquila Social Hub – Officina per l’Inclusione”, promosso da Autismo Abruzzo APS e sostenuto da Enel Cuore, l’Ente Filantropico del Gruppo Enel, per creare un nuovo spazio dedicato all’autonomia, alla partecipazione e all’inclusione sociale delle persone nello spettro autistico.

L’intervento, svoltosi dalle ore 15.00 alle ore 16.00, ha visto la partecipazione dei rappresentanti di Autismo Abruzzo APS: Angelo Chiodi, Chiara Ciminà, Cristina Milani, Valeria Gaeta e Dario Verzulli, con la moderazione di Germana D’Orazio.

Davanti a una platea attenta e partecipata, Autismo Abruzzo ha presentato la visione e gli obiettivi di L’Aquila Social Hub – Officina per l’Inclusione, uno spazio pensato per mettere in relazione persone, famiglie, istituzioni, servizi pubblici, imprese e Terzo Settore, con l’obiettivo di costruire percorsi concreti di inclusione sociale e lavorativa.

«L’Officina per l’Inclusione nasce dall’idea che ogni persona debba avere la possibilità di esprimere le proprie capacità, sviluppare le proprie autonomie e partecipare pienamente alla vita della comunità. L’inclusione diventa concreta quando crea opportunità, relazioni e contesti nei quali le persone possano essere protagoniste del proprio percorso».

Il progetto L’Aquila Social Hub – Officina per l’Inclusione è stato realizzato da Autismo Abruzzo APS con il sostegno di Enel Cuore e Rotary L’Aquila, e grazie alla collaborazione con ADSU L’Aquila, che ha messo a disposizione in comodato d’uso gratuito alcuni locali di propria proprietà situati nei pressi del Centro Commerciale L’Aquilone, destinati a ospitare le attività dell’Officina.

La collaborazione con ADSU L’Aquila rappresenta un esempio concreto di come il patrimonio pubblico possa diventare una risorsa al servizio della comunità, favorendo la nascita di luoghi capaci di generare relazioni, opportunità e innovazione sociale.

All’interno dell’Officina saranno realizzate attività laboratoriali, momenti di socializzazione, percorsi di autonomia abitativa, iniziative rivolte alle famiglie e alla comunità, oltre a tirocini e percorsi di accompagnamento al lavoro, con l’obiettivo di valorizzare competenze e aspirazioni delle persone nello spettro autistico.

«Ringraziamo la Regione Abruzzo per aver promosso il Festival Regionale del Sociale e per aver offerto ad Autismo Abruzzo l’opportunità di presentare il progetto in una sede così importante di confronto sul futuro delle politiche sociali. Un ringraziamento particolare va al Direttore di ADSU L’Aquila Michele Suriani, a Enel Cuore e al Rotary L’Aquila per il contributo e la collaborazione che hanno reso possibile questo percorso. La costruzione di una comunità inclusiva passa dalla capacità di lavorare insieme, mettendo in rete competenze, risorse e visioni».

La presentazione ha suscitato interesse e partecipazione da parte del pubblico presente, che ha seguito con attenzione il racconto del progetto e delle prospettive future dell’Officina per l’Inclusione. Ringraziamo tutti i partecipanti, e in particolare il dott. Pasquale Angelini referente affari istituzionali Enel Cuore, Giorgio Paravano Presidente del club Rotary L’Aquila e la Dott.ssa Rosa Persia. Tra i presenti alcuni dei partner storici dell’Associazione quali Salvo Cardella per Carrefour Italia sede dell’Aquila, Raffaella Gaspari per Coop Alleanza 3.0.

L’Aquila Social Hub – Officina per l’Inclusione è il risultato di una rete di collaborazioni che continuerà a svilupparsi e che sarà presentata nelle prossime settimane, con l’obiettivo di raccontare il contributo dei diversi soggetti coinvolti nella realizzazione del progetto.

Con questa iniziativa Autismo Abruzzo APS conferma il proprio impegno nella costruzione di percorsi capaci di valorizzare le persone, promuovere autonomia e rafforzare la partecipazione alla vita della comunità.