Masci: «La Notte dei Serpenti è l’abbraccio dell’Abruzzo»

PESCARA – All’indomani del successo straordinario della IV edizione de La Notte dei Serpenti, il sindaco Carlo Masci ha voluto sottolineare il valore culturale e simbolico dell’evento ideato dal Maestro Enrico Melozzi. Per il primo cittadino, la kermesse non è soltanto un grande spettacolo, ma una dichiarazione d’identità che racconta l’Abruzzo attraverso le sue radici e la sua capacità di rinnovarsi.

«La Notte dei Serpenti – afferma Masci – è l’espressione dell’orgoglio abruzzese, un filo invisibile che unisce il nostro passato al futuro». Il sindaco evidenzia come la rielaborazione delle canzoni della tradizione, intrecciata alle voci dei giovani coristi, crei un dialogo autentico tra memoria e modernità, trasformando il palco dello Stadio del Mare in un luogo di incontro generazionale.

Masci ringrazia anche la Rai, che con la messa in onda nazionale del 4 settembre permette a tutta Italia di scoprire un Abruzzo musicale inedito, lontano dagli stereotipi e ricco di nuove narrazioni. «Pescara oggi vive l’abbraccio tra mare e montagna, tra folklore e nuove generazioni, proiettandosi in una dimensione nazionale e internazionale», conclude il sindaco.

Un riconoscimento che conferma la crescita della manifestazione e il suo ruolo centrale nella valorizzazione culturale del territorio.

Foto a cura di Paolo