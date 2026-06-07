Corpus Domini 2026 in Abruzzo: le infiorate più belle da vedere

REGIONE – In Abruzzo, la festività del Corpus Domini trasforma le strade di numerosi borghi e città in spettacolari tappeti colorati. Ecco i principali appuntamenti e le località dove ammirare le infiorate 2026.

Provincia dell’Aquila

Pescasseroli

Una delle infiorate più note, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo. I quadri floreali si snodano lungo il centro storico a partire dalla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo. L’esposizione inizia al mattino e prosegue fino alla sera.

Magliano de’ Marsi

Torna la 41ª edizione di Florales. Via Cicolana si riempie di grandi quadri e tappeti floreali ispirati a temi religiosi e geometrici, realizzati dai cittadini.

Balsorano

L’infiorata viene allestita sul viale principale a cura della Pro Loco ed è visitabile per tutta la giornata, dalle 8:00 fino a tarda sera.

L’Aquila

La solennità viene celebrata in modo particolare presso la Basilica di San Bernardino da Siena, dove viene allestita un’infiorata interna e si tiene la solenne processione.

Provincia di Chieti

Chieti

Fin dalle prime ore del mattino, Corso Marrucino si veste dei tradizionali quadri floreali che accompagnano il percorso della processione pomeridiana.

San Salvo

Propone la suggestiva Infiorata all’uncinetto. Il centro storico è decorato da centinaia di pannelli colorati realizzati a mano dalle volontarie della Pro Loco, con temi dedicati ad Abruzzo, Pinocchio e San Francesco. Visitabile dalle 10:00 alle 22:00.

Roccascalegna

Il borgo medievale ospita l’infiorata tra piazze e vicoli, riempiendosi di colori e profumi dalle 10:00 alle 20:00.

Casoli

La preparazione dei petali inizia già dalla sera precedente. I tappeti floreali collegano simbolicamente la Chiesa di Santa Maria Maggiore a quella di Santa Reparata.

Provincia di Teramo

Torricella Sicura

Si celebra la XX edizione della storica infiorata, caratterizzata dall’uso dei tipici trucioli di legno colorati lavorati dai volontari. Le opere sono visibili fin dal mattino lungo le vie del borgo.

Giulianova

L’evento si svolge principalmente nella parte storica della città (Giulianova Paese), dove le strade e i vicoli del centro storico vengono decorati con tappeti e quadri floreali realizzati fin dalle prime ore del mattino. Le opere, che uniscono elementi religiosi a disegni geometrici e artistici, restano esposte per tutta la mattinata e il pomeriggio, fino al passaggio della solenne processione che conclude la manifestazione.

Foto di archivio