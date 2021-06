Incontro tra Comune di Chieti e ordini professionali: ecco come é andata

Il sindaco e Febo: “Già al lavoro per la digitalizzazione dei documenti. Con le categorie pronti a creare sinergie per tirocini formativi”

CHIETI – Si è svolto oggi un incontro con gli ordini professionali dell’area urbanistica, voluto dal sindaco Diego Ferrara e dalla Presidenza del Consiglio Comunale, al fine di iniziare un percorso di confronto sullo stato dei servizi all’utenza e di miglioramento e potenziamento degli stessi, affinché possano ridursi tempi delle pratiche anche attraverso la digitalizzazione dei settori comunali interessati. All’incontro erano presenti oltre al sindaco Diego Ferrara e al presidente del Consiglio comunale Luigi Febo, i presidenti degli ordini dei Geometri, degli Architetti e il dirigente del Settore Urbanistica Valeriano Mergiotti.

“Abbiamo fatto il punto su diverse problematiche – riferiscono il sindaco e il presidente – a partire dagli orari di ricevimento, perché sia più agevole prenotare e concordare gli appuntamenti con i funzionari di riferimento, attraverso modalità che sono già allo studio da parte del settore. Altra istanza condivisa riguarda l’accelerazione del processo di digitalizzazione della documentazione urbanistica comunale, questo sia al fine della consultazione della cartografia e degli atti di pianificazione, che così potrebbe avvenire senza recarsi negli uffici dell’ente, impegnando il personale, ma soprattutto per l’acquisizione dei documenti, in modo da consentire un vero e proprio dimezzamento dei tempi. Si tratta di un processo che abbiamo già iniziato, purtroppo non è immediato, ci vorranno diversi mesi di lavoro per passare dalla carta ai pixel, ma stiamo recuperando dei software che il Comune ha già, in modo da istituire un vero e proprio portale del SUE con cui l’utenza, soprattutto quella tecnica degli addetti ai lavori, potrà interfacciarsi in modo più agile e snello e avere uno strumento di lavoro prezioso e completo.

Al fine di agevolare questo importante passaggio al digitale, stiamo cercando di affrontare anche il non trascurabile problema del personale, perché abbiamo dovuto far fronte a dei pensionamenti e dunque gli uffici sono in difficoltà numerica rispetto alla mole del lavoro che dobbiamo mettere in campo non solo per migliorare i servizi, ma anche per adottare i nuovi strumenti di pianificazione urbanistica che a Chieti mancano da troppo tempo ormai. Saranno sicuramente attivate tutte le assunzioni che ci sarà possibile fare, in base alle condizioni economiche e finanziarie dell’Ente, ma con l’incontro odierno abbiamo posto le basi anche di una preziosa sinergia con gli ordini per attivare tirocini formativi o altri strumenti per coinvolgere neolaureati e studenti, in modo da avere a disposizione del personale straordinario che collabora con gli uffici, di fatto potenziandoli e, al contempo, si forma alla professione. Anche su questo saremo operativi quanto prima, in modo da cominciare a dare risposte all’utenza di settore e a dare a Chieti i servizi che un capoluogo non può non avere”.