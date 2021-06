Incendio a Colleranesco, sopralluogo Arta Abruzzo e nuova ordinanza

Emanata una nuova ordinanza (la numero 108) del sindaco Costantini con ulteriori precauzioni per la salvaguardia della salute pubblica

GIULIANOVA – A seguito di un sopralluogo effettuato nella giornata di ieri dall’Arta Abruzzo nell’area della zona industriale di Colleranesco in cui, nella giornata di mercoledì 2 giugno, è divampato un incendio, il sindaco Jwan Costantini ha firmato l’ordinanza n. 108.

Con questo provvedimento si dispone che, nell’area circostante al sito dell’incendio nella ditta ex Green Service, in un raggio di almeno 1 chilometro, e fino alla revoca della presente ordinanza, siano adottate le seguenti precauzioni:

– chiusura delle finestre;

– divieto di utilizzo dei condizionatori e pulizia dei filtri degli stessi;

– divieto di soggiorno all’aria aperta;

– utilizzo di maschere facciali filtranti;

– chiusura temporanea di luoghi di lavoro;

– divieto di raccolta, uso e consumo di prodotti coltivati per l’alimentazione umana ed animale, ortofrutticoli ed agricoli in genere, senza previo parere analitico favorevole;

– provvedere al mantenimento degli eventuali animali da cortile e degli animali da reddito in stabulazione chiusa, con divieto di pascolo;

– tenere al riparo gli animali da compagnia;

– divieto di raccolta e utilizzo dei foraggi freschi, provenienti dall’area interessata ed eventualmente esposti alla ricaduta dei residui della combustione, per l’alimentazione degli animali, senza previo parere analitico favorevole;

– divieto di destinare alla produzione di alimenti gli animali rimasti all’aperto o comunque esposti per il periodo di decadimento dei contaminanti riscontrati ovvero previo monitoraggio analitico favorevole.