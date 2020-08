L’AQUILA – Ieri pomeriggio, sabato 1° agosto 2020, il senatore Gaetano Quagliariello, eletto nel collegio L’Aquila-Teramo, si è recato sul posto per constatare le conseguenze del duplice incendio che ha colpito il territorio aquilano. “Sono arrivato con i miei mezzi – spiega Quagliariello – autorizzato dagli operatori impegnati sul campo e, prestando la massima attenzione a non intralciare il loro lavoro, ho incontrato il personale dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e gli Alpini. Ho registrato un cauto ottimismo per l’evolversi della situazione e la netta sensazione che a innescare il fuoco sia stata una mano molto esperta. Sarò sul territorio anche nella giornata di domani – conclude -, intanto un sentito grazie a tutti coloro che stanno operando in prima linea”.

Incendi nell’aquilano, visita di Quagliariello sui luoghi del rogo ultima modifica: da