Inaugurazione sede Sottosezione CAI Barete: ecco quando

L’incontro dell’8 dicembre sarà un’occasione per ricordare i primi 5 anni di attività della Sottosezione e per discutere delle prospettive future

BARETE – Mercoledì 8 dicembre 2021, alle ore 10.00, la Sottosezione di Barete del Club Alpino Italia – Sezione dell’Aquila è lieta di invitare la cittadinanza e gli appassionati di montagna all’inaugurazione della nuova sede sita in via Ing. Federici, presso il Villaggio M.A.P. 6 aprile 2009 a Barete. Saranno presenti, oltre al Reggente della Sottosezione Umberto Mosca e ai dirigenti della Sezione dell’Aquila, anche i Sindaci dei Comuni dell’Alta Valle Aterno e i rappresentanti delle Associazioni del territorio.

L’incontro sarà un’occasione per ricordare i primi 5 anni di attività della Sottosezione e per discutere delle prospettive future, in vista di una possibile estensione del territorio di riferimento dal Comune di Barete al comprensorio integrale dell’Alta Valle Aterno. Sarà inoltre offerto un resoconto esaustivo del programma 2021 e sarà illustrato dettagliatamente quello per l’anno 2022, certamente ricco di escursioni e di proficue collaborazioni con la Sede centrale e le altre Sottosezioni provinciali.

La Sottosezione di Barete nasce a dicembre del 2016 su iniziativa di diversi associati della Sezione dell’Aquila mossi dalla passione per la montagna e del comune obiettivo di promuovere e valorizzare il territorio dell’Alta Valle Aterno. Il primo risultato raggiunto è stato il recupero e la conseguente gestione di una vecchia struttura divenuta, grazie alla disponibilità del Comune di Barete, il Rifugio Santa Pupa, posto nella Valle Donica a 1277 mt slm.

In questi cinque anni l’interesse suscitato con le attività e con i progetti realizzati ha superato l’ambito del Comune di Barete e oggi la Sottosezione può vantare un numero di oltre 60 associati, provenienti per la maggior parte da tutti i Comuni della Alta Valle, tanto da prospettare – come detto – una denominazione della Sottosezione più rispondente alla composizione sociale.

L’inaugurazione della sede è solo il punto di partenza di un cammino che ha come obiettivo poter lavorare sempre più sul territorio e favorire così aggregazione, associazionismo, volontariato, nonché l’organizzazione di manifestazioni escursionistiche, culturali, formative, tenendo vivo l’interesse per una grande e storica istituzione nazionale come il Club Alpino Italiano.

Per maggiori informazioni: 338.7359551 (Reggente Umberto Mosca)