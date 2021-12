“In viaggio” al Teatro San Francesco di Pescina: ecco quando

Il concerto, realizzato dall’Alexian Group e inframezzato dalla presentazione del libro di Santino Spinelli, si terrà l’8 dicembre

PESCINA – Mercoledì 8 Dicembre, alle ore 18.00, il Teatro San Francesco di Pescina ospiterà il suggestivo Concerto “In viaggio” realizzato dall’Alexian Group, con Alexian Santino Spinelli fisarmonica e voce, Bianca D’Amore soprano, Gennaro Spinelli violino, Giulia Spinelli violoncello, Evedise Spinelli arpa, Francesco Mancini contrabbasso e Davide Chiarelli percussioni.

Il concerto sarà intermezzato dalla presentazione dell’attuale e significativo libro “Le verità negate. Storia, cultura e tradizioni della popolazione Romanì” di Santino Spinelli, edito dalla Meltemi Editore.

Lo spettatore, attraverso musiche e canti appartenenti alla tradizione Romanì, sarà guidato in un viaggio doloroso ed affascinante verso la conoscenza della ricchezza storica, tradizionale e valoriale di cui è permeata una delle più antiche culture di derivazione indiana. La meta del viaggio è rappresentata dal passaggio intellettuale che dal pregiudizio conduce ad una visione di integrazione ed interazione come fonte di arricchimento sociale.

Il Comune di Pescina ed il Centro Studi Ignazio Silone esprimono entusiasmo per la realizzazione di questa importante iniziativa, che sicuramente rappresenterà un’occasione di riflessione profonda verso il sentito, e purtroppo ancora attuale, tema della difesa dei diritti delle minoranze sociali, culturali, etniche e religiose, troppo spesso sopraffatte dalle logiche del potere. La sensibilità della Città di Pescina, fortemente legata alla positiva influenza che l’Illustre concittadino Ignazio Silone ha esercitato ed esercita, in tema di difesa dei diritti dei deboli ed oppressi, non poteva lasciare inespressa la possibilità di portare all’attenzione della comunità un tema che ha ancora bisogno di essere di essere interiorizzato.