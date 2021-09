Inaugurazione del Premio Sulmona “Gaetano Pallozzi”: ecco quando

La cerimonia di apertura sarà alle ore 17 di sabato 25 settembre presso il Museo Civico Diocesano di Sulmona

SULMONA – Sabato 25 settembre, alle ore 17, nel Polo Museale Civico Diocesano nell’ex convento di Santa Chiara in Piazza Garibaldi n. 76 a Sulmona (L’Aquila), verrà inaugurato il 48° Premio Sulmona, Rassegna Internazionale d’Arte Contemporanea “Gaetano Pallozzi”.

Durante la manifestazione, condotta dalla giornalista RAI Maria Antonietta Spadorcia, dopo il saluto delle autorità verranno resi omaggi al grande artista abruzzese Franco Summa, recentemente scomparso, e ai protagonisti delle fasi di nascita del Premio, Angelo Maria Scalzitti, Olindo Pelino e Gaetano Pallozzi. Un particolare riconoscimento verrà riservato a Venceslao Di Persio, artefice del Museo dell’Ottocento di Pescara, inaugurato il 18 settembre.

Anche quest’anno ampia e pregiata è stata la partecipazione di artisti provenienti da tutta l’Italia e da numerosi Paesi stranieri. Superata la fase di emergenza totale dell’anno scorso gli organizzatori del Premio e la Direzione Artistica hanno potuto ridurre il numero delle opere in mostra, operando scelte di qualità.

Una piacevole novità è rappresentata inoltre dal ripristino dei tradizionali premi in denaro per i primi classificati che doneranno in cambio la propria opera alla Pinacoteca Comunale.

In osservanza della normativa anti-Covid sono stati drasticamente ridotti i posti destinati al pubblico. Gli interessati a prendere parte alla cerimonia dovranno quindi inviare un’e-mail di prenotazione all’indirizzo premiosulmonaofficial@gmail.com. A coloro che avranno effettuato detta prenotazione verrà inoltrato, fino ad esaurimento dei posti disponibili, un invito valido per una sola persona. Sempre secondo la normativa vigente l’accesso sarà consentito esclusivamente ai possessori di green pass o di referto negativo a tampone effettuato entro le 48 ore precedenti.