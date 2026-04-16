Confagricoltura Abruzzo: weekend tra Fiera di Lanciano e Fucino

LANCIANO – Confagricoltura Abruzzo e i giovani dell’ANGA si preparano a un fine settimana ricco di appuntamenti dedicati ai temi centrali dell’agricoltura moderna: redditività, formazione, sostenibilità ambientale e innovazione di filiera. Un doppio impegno che si dividerà tra la 64ª Fiera Nazionale dell’Agricoltura di Lanciano e il cuore agricolo della Marsica, nel Fucino, con l’obiettivo di costruire strategie condivise per il futuro delle imprese agricole abruzzesi.

Venerdì 17 aprile: ricerca, formazione e competitività al centro del dibattito

Il primo appuntamento è fissato per venerdì 17 aprile alle 16:00, nella Sala Congressi del Polo Fieristico d’Abruzzo. Il convegno “+Redditività, +Futuro: Ricerca, Formazione e Valore”, promosso dai giovani ANGA Abruzzo, analizzerà le sfide della competitività in un mercato globale sempre più complesso.

Dopo i saluti istituzionali di rappresentanti di Confagricoltura Abruzzo, Teramo, Chieti e dell’Ente Fiera, il confronto entrerà nel vivo con gli interventi del Prof. Michele Pisante (cambiamenti climatici), Cesare Tiberio (vitigni resistenti) e Pierpaolo Pasetti (valorizzazione delle eccellenze abruzzesi). A moderare sarà Gaetano Polidori, vicepresidente ANGA Pescara.

Domenica 19 aprile: Giornata Ecologica del Fucino e convegno sulle reti d’impresa

La domenica si articolerà su due fronti.

Dalle 09:00 alle 13:00, Confagricoltura parteciperà alla Giornata Ecologica del Fucino, presidiando la “Strada 6” di Avezzano insieme a Tekneko, Plastic Free e all’Amministrazione Comunale. Un gesto concreto di tutela ambientale in un’area strategica per l’economia agricola della Marsica.

Nel pomeriggio, alle 16:00, il dibattito tornerà alla Fiera di Lanciano con il convegno “Una Rete d’Impresa dei Prodotti d’Abruzzo – L’esperienza di Parco del Gusto”, dedicato alla filiera del latte e ai nuovi modelli di distribuzione delle piccole produzioni territoriali. Interverranno rappresentanti di GAL Marsica, GAL AIAS, Terrantica, ITQSA e la Direttrice del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo, Elena Sico.

Le conclusioni saranno affidate al Vicepresidente della Regione Abruzzo Emanuele Imprudente e all’Europarlamentare Michele Picaro, con un focus sulle politiche di sostegno al reddito agricolo.

Lobene: “Ricerca, tutela ambientale e reti d’impresa per il futuro dell’Abruzzo agricolo”

Per il Presidente di Confagricoltura Abruzzo, Fabrizio Lobene, la doppia presenza tra Lanciano e Fucino dimostra la capacità dell’associazione di presidiare ogni aspetto della vita agricola: dalla ricerca scientifica alla sostenibilità, fino ai nuovi modelli aggregativi per valorizzare le piccole produzioni delle aree interne.