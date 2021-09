Ciclismo, 16 squadre al via al Trofeo San Francesco: ecco quali

Il 19 settembre sedici squadre partecipanti alla ventiseiesima ediziane della manifestazione riservata alla categoria juniores

GUARENNA DI CASOLI – Domenica 19 settembre, a Guarenna di Casoli, si svolgerà la ventieiesima edizione del Trofeo San Francesco, classica di ciclismo riservata alla categoria Juniores.

Niente di tutto questo sarebbe possibile senza l’encomiabile impegno dell’Asd Guarenna 3.0 (con in testa il presidente Filippo Rossetti affiancato da Daniele Travaglini come vice presidente, Nicolò Travaglini e Severino Rossetti nel ruolo di consiglieri, Fabio Rossetti e Bruno Di Renzo in qualità di soci della società) nell’intento di continuare la tradizione e portare avanti i preparativi nel migliore dei modi con il supporto del Comitato Feste Guarenna e degli sponsor Valerio Costruzioni, Tenaglia Costruzioni, Supermercato Crai, Ristorante Flamengo, La Taverna del Ternetto, Arredamenti F.lli Pugliese, Belfatto Lab, Studio Chinesiterapico Momenti Di Postura e Onoranze Funebri Talone.

Con partenza alle 14:00 dalla località di Guarenna Nuova, si gareggia sulla distanza di 114 chilometri su un doppio circuito: il primo di 13,2 chilometri (Piano Delle Vigne, Selva Piana, Vicenne, Selva di Altino e Guarenna Nuova) da ripetere sei volte e un secondo comprendente la salita da Colle Marco a Casoli Paese da fare due volte.

Le squadre partecipanti

Vini Fantini-Sportur-Free Bike, Gulp Pool Val Vibrata-Pedale Rossoblu, Team Go Fast, Asd Moreno Di Biase, (Abruzzo), Fonte Collina-Studio Latini, Scap Trodica di Morrovalle (Marche), UC Giorgione-Cambike, Valsele Bike School Team, Cps Professional Team (Campania), AS Roma Ciclismo-Team Coratti, Team Logistica Ambientale, Marco Pantani Official Team, Velosport Ferentino (Lazio), Forno Pioppi (Umbria), Multicar Amarù-D’Aniello Cycling e Gscd Almo (Sicilia).