Diretta Aquila Montevarchi – Pescara: dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 19 settembre alle 17.30 si gioca Aquila Montevarchi – Pescara per la 4° giornata del Girone B di Serie C. Dove vedere la partita

PONTEDERA – Tra le gare in programma per la quarta giornata del Girone B di Serie C c’é anche Aquila Montevarchi – Pescara, che si giocherà domenica 19 settembre con calcio di inizio previsto per le ore 17.30 sul campo neutro di Pontedera. Il Montevarchi, che rappresenta il club più antico di Toscana ed é tornato in Serie C dopo 15 anni, attualmente è a quota 6 grazie alle vittorie contro Virtus Entella e Fermana. Il Delfino, invece, retrocesso dalla Serie B, punta a vincere questo campionato e dovrà ripartire dai due punti persi contro la Vis Pesaro: è ancora imbattuto ed occupa il primo posto, a pari merito col Siena, a quota 7 punti.

CRONACA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Aquila Montevarchi – Pescara, valida per la quarta giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

L’arbitro

A dirigere l’incontro sarà Michele Giordano della sezione di Novara, coadiuvato dagli assistenti da Bartolomucci di Ciampino e Biffi di Treviso, mnetre il IV Uomo sarà Bonci della sezione di Pesaro.

La presentazione del match

QUI AQUILA MONTEVARCHI – Malotti confermerà il 3-4-1-2. Fra i pali Rinaldi, coadiuvato nel pacchetto arretrato da Achy, Tozzuolo e Bassano. A centrocampo Amatucci, Mercati, Carpani e Lischi. Sulla trequarti Barranca alle spalle di Jallow e Gambale.

QUI PESCARA – Auteri dovrà sciogliere diversi dubbi di formazione, ma il 3-4-3 non è in minima discussione. In porta Di Gennaro, davanti a lui Ingrosso, Drudi ed Illanes. A centrocampo Zappella, Memushaj, Rizzo (in vantaggio su Pompetti) e Nzita. In avanti Galano, più di Clemenza, con De Marchi e D’Ursi.

Le probabili formazioni di Aquila Montevarchi – Pescara

AQUILA MONTEVARCHI (3-4-1-2): Rinaldi; Achy, Tozzuolo, Bassano; Amatucci, Mercati, Carpani, Lischi; Barranca; Jallow, Gambale. Allenatore: Malotti

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Ingrosso, Drudi, Illanes; Zappella, Memushaj, Rizzo, Nzita; Galano, De Marchi, D’Ursi. Allenatore: Auteri

Foto di repertorio